R o m a , 1 1 s e t ( A d n k r o n o s ) - " N e s s u n o m e t t e i n d i s c u s s i o n e l a s u a o n e s t à " m a " i l b a l b e t t i o i n q u e s t a a u l a è l o s p e c c h i o d e l l ' i g n a v i a e d e l l ' i p o c r i s i a d e l g o v e r n o . L e i h a a l z a t o l a v o c e p e r d i f e n d e r e l a s u a d i g n i t à , m a c i l a s c i d i r e c h e d a i b a n c h i d o v e s i e d e n o n s i è m a i a l z a t a u n a v o c e c h i a r a d i c o n d a n n a c o n t r o c h i s p a r a s u d o n n e e b a m b i n i a f f a m a t i " . L o h a d e t t o l a c a p o g r u p p o d e l P d a l l a C a m e r a C h i a r a B r a g a d o p o l ' i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i s u U c r a i n a e M e d i o o r i e n t e .