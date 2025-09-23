R o m a , 2 3 s e t ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o s e m p r e c o n d a n n a t o , n o n a b b i a m o d i f f i c o l t à a f a r l o , e p i s o d i d i v i o l e n z a . N o n è i l n o s t r o m e t o d o . M a n o n è a c c e t t a b i l e v o l e r t r a v i s a r e l a v e r i t à , n o n r i c o n o s c e r e c h e q u e l l o c h e è a c c a d u t o i e r i è u n a t t o d i c o s c i e n z a c o l l e t t i v a , q u e l l o c h e i l g o v e r n o n o n v u o l e f a r e f u g g e n d o d a u n a a s s u n z i o n e d i r e s p o n s a b i l i t à " . L o h a d e t t o l a c a p o g r u p p o d e l P d a l l a C a m e r a C h i a r a B r a g a a s s o c i a n d o s i a l l a r i c h i e s t a d i i n f o r m a t i v a d e l g o v e r n o a v a n z a t a d a F d I . " N o n c o n s e n t i a m o l a s t r u m e n t a l i z z a z i o n e d i u n a p a g i n a b e l l a , p o s i t i v a , d i c o s c i e n z a c i v i l e d e l P a e s e , d i c h i s c e g l i e d i n o n g i r a r s i d a l l ' a l t r a p a r t e , c h e è q u e l l o c h e f a i l g o v e r n o . N o n è p i ù t e m p o d e l s i l e n z i o e d e l l a c o m p l i c i i t à " , h a a g g i u n t o B r a g a .