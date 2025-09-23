R o m a , 2 3 s e t ( A d n k r o n o s ) - " U n g r a z i e a l p r e s i d e n t e F o n t a n a p e r e s s e r s i f a t t o p a r t e a t t i v a p e r c o n s e n t i r e a l P a r l a m e n t o d i r i t r o v a r e a u t o r e v o l e z z a e a v e r e l a p r e s e n z a d e l g o v e r n o , s e p p u r e t a r d i v a m e n t e , c o n i l m i n i s t r o T a j a n i . M a l a f u g a c o n t i n u a d e l l a p r e s i d e n t e M e l o n i è i n a c c e t t a b i l e , c h e n o n v e n g a q u i a c o n f r o n t a r s i c o n i l P a r l a m e n t o è g r a v e , c h e i n t e r v e n g a a l l ' O n u s e n z a m a n d a t o n e m m e n o d e l l a s u a m a g g i o r a n z a , p a r a l i z z a t a , d i v i s a e i n c a p a c e d i d i r e u n a p a r o l a d i u m a n i t à " . L o h a d e t t o l a c a p o g r u p p o d e l P d a l l a C a m e r a C h i a r a B r a g a i n a u l a a l l a C a m e r a .