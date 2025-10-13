Roma, 13 ott. (Adnkronos) - "La politica internazionale scrive una pagina nuova, gli ostaggi sono finalmente liberi. E si apre adesso la strada per la soluzione due popoli, due Stati. No, non si cancellano le lacrime, non viene meno il dolore per chi non c’è più. Ma è un inizio, un giorno storico. Che scoppi davvero la Pace e non solo una tregua". Lo scrive sui social la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi.
Mo: Boschi, 'ostaggi finalmente liberi, ora scoppi davvero pace non solo una tregua'
13 ottobre, 2025 • 11:15