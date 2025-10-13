R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a p o l i t i c a i n t e r n a z i o n a l e s c r i v e u n a p a g i n a n u o v a , g l i o s t a g g i s o n o f i n a l m e n t e l i b e r i . E s i a p r e a d e s s o l a s t r a d a p e r l a s o l u z i o n e d u e p o p o l i , d u e S t a t i . N o , n o n s i c a n c e l l a n o l e l a c r i m e , n o n v i e n e m e n o i l d o l o r e p e r c h i n o n c ’ è p i ù . M a è u n i n i z i o , u n g i o r n o s t o r i c o . C h e s c o p p i d a v v e r o l a P a c e e n o n s o l o u n a t r e g u a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l a p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i I t a l i a V i v a M a r i a E l e n a B o s c h i .