R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ C h i , a n c h e c o n u n g e s t o s i m b o l i c o , v u o l e p o r t a r e a i u t i u m a n i t a r i a G a z a i n m o d o p a c i f i c o , m e r i t a r i s p e t t o e p r o t e z i o n e . I l c o m p i t o d e l l e i s t i t u z i o n i è g a r a n t i r n e l a s i c u r e z z a e t e n e r e a p e r t o i l d i a l o g o , n o n r i d i c o l i z z a r n e l e r a g i o n i ” . C o s ì l a p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i I t a l i a V i v a M a r i a E l e n a B o s c h i r e p l i c a i n A u l a a l m i n i s t r o C r o s e t t o . “ N o i d a m e s i d i c i a m o c h e s e v o g l i a m o c h e l a p a c e a b b i a q u a l c h e s p e r a n z a s e r v e l a d i p l o m a z i a , n o n s o l o l e a r m i : i n U c r a i n a p e r e v i t a r e c h e P u t i n v i n c a , i n M e d i o O r i e n t e p e r f e r m a r e i m a s s a c r i e r i d a r e p r o t a g o n i s m o a i P a e s i a r a b i m o d e r a t i e a l l a L e g a a r a b a . M e l o n i i n v e c e - s o t t o l i n e a - o g n i g i o r n o p r e d i c a d i a b b a s s a r e i t o n i , m a è l a p r i m a a d a l z a r l i . P e r q u e s t o è i n a c c e t t a b i l e c h e l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o u s i i l p a l c o d e l l ’ O N U p e r a t t a c c a r e l e o p p o s i z i o n i i n v e c e d i p a r l a r e a n o m e d e l l ’ I t a l i a s u l l a c r i s i i n M e d i o O r i e n t e e d e l r u o l o d e l l a d i p l o m a z i a . È l ’ e n n e s i m a d i m o s t r a z i o n e d i u n a t t e g g i a m e n t o c o n t r a d d i t t o r i o e v i t t i m i s t a ” . “ N o i s u d i f e s a , i m p e g n i g e o p o l i t i c i e p r o t e z i o n e d e i n o s t r i c o n n a z i o n a l i c o n f e r m i a m o l a d i s p o n i b i l i t à i s t i t u z i o n a l e a l g o v e r n o e i l s o s t e g n o a l l e n o s t r e F o r z e A r m a t e . V o g l i a m o p o l i t i c a e s t e r a c r e d i b i l e s u G a z a , s u K i e v e – c o n c l u d e – o v u n q u e l ’ I t a l i a s i g i o c h i c r e d i b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e ” .