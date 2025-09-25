R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I e r i l a p r e s i d e n t e M e l o n i h a d e t t o c h e t u t t o è s t a t o f a t t o c o n t r o d i l e i e q u e s t o è v e r a m e n t e u n e c c e s s o d i v i t t i m i s m o . E h a r a g i o n e E l l y S c h l e i n a s o t t o l i n e a r e l a d i f f e r e n z a t r a l a s u a i n f o r m a t i v a d i q u e s t a m a t t i n a e i t o n i u s a t i i e r i d a l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o " . L o d i c e M a r i a E l e n a B o s c h i , c a p o g r u p p o I v , a l l a C a m e r a p e r l ' i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o G u i d o C r o s e t t o . " L e c h i e d o u n a m a n o , v i s t o c h e l e i è u n a p e r s o n a c o s ì m o d e r a t a , a d a b b a s s a r e i t o n i e a c o n v i n c e r e s o p r a t t u t t o l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o a f a r l o . O c c o r r e c r e a r e u n c l i m a d i v e r s o , c r e a r e l e c o n d i z i o n i e n o n d i c e n d o d i a b b a s s a r e i t o n i e p o i a t t a c c a n d o l e o p p o s i z i o n i . N o n s e m i n a r e c o n t r a p p o s i z i o n i e t e n s i o n i , g e n e r a n d o u n c l i m a c h e p o i d i v e n t a d i f f i c i l e e p r e o c c u p a n t e p e r t u t t i . C h i h a l a r e s p o n s a b i l i t à d e v e d a r e l ' e s e m p i o " .