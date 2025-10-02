R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l v o t o o d i e r n o s u l l e m o z i o n i p e r G a z a h a f a t t o e m e r g e r e a l c u n i f a t t i p o l i t i c i c h e v a n n o s o t t o l i n e a t i . F o s s i m o s t a t i n e l l a P r i m a R e p u b b l i c a , l e f i r m e i n c a l c e a l l a r i s o l u z i o n e d i m a g g i o r a n z a d e l s e n a t o r e C a l e n d a e a l t r i a v r e b b e r o f a t t o t i t o l a r e i g i o r n a l i s u u n a p p o g g i o e s t e r n o d e i l i b e r a l i a l g o v e r n o . L a p o l i t i c a e s t e r a è d a s e m p r e f o n d a m e n t o d i o g n i m a g g i o r a n z a , e s u q u e s t o v a p r e s o a t t o d e l l e s c e l t e c o m p i u t e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l s e n a t o r e E n r i c o B o r g h i , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a . " M a c i ò c h e p i ù c i p r e m e , e c h e d e s i d e r i a m o r i l e v a r e c o n s o d d i s f a z i o n e , è s t a t o i l v o t o e s p r e s s o d a l l ' a r e a r i f o r m i s t a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , u n i t a m e n t e a l g r u p p o d e l l e A u t o n o m i e , a l l e r i s o l u z i o n i p r e s e n t a t e d a I t a l i a V i v a n e i d u e r a m i d e l P a r l a m e n t o . E ' l a d i m o s t r a z i o n e c h e l ' a p p r o c c i o r e a l i s t a e c o n c r e t o , f a t t o d i g r a d u a l i s m o e d i p r i m a t o d e l l a p o l i t i c a , è p r e s e n t e e d i f f u s o t r a l e o p p o s i z i o n i , e n o n c o m m e t t e l ' e r r o r e d i l a s c i a r e s o l o a l g o v e r n o c h e a r r i v a s u q u e s t o d o p o m e s i d i i n a z i o n e p o l i t i c a e v i d e n t e , l a t i t o l a r i t à d i u n a l i n e a o g g i c o n d i v i s a d a m o l t i s s i m i a t t o r i i n c a m p o e n o n a c a s o o s t e g g i a t a a l l o s t e s s o m o d o s i a d a H a m a s c h e d a l l a d e s t r a r e a z i o n a r i a e m e s s i a n i c a i s r a e l i a n a . E ' u n b u o n v i a t i c o p e r l a d i s c u s s i o n e s u l f u t u r o d i C a s a R i f o r m i s t a c h e s a r à a l c e n t r o d e l l a t r e g i o r n i d e l l a L e o p o l d a i n q u e s t o f i n e s e t t i m a n a " , c o n c l u d e .