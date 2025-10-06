R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a d e c i s i o n e d e l p r e f e t t o d i B o l o g n a , E n r i c o R i c c i , d i v i e t a r e l a m a n i f e s t a z i o n e a n n u n c i a t a p e r d o m a n i i n p i a z z a N e t t u n o , p r o m o s s a d a g r u p p i c h e c e l e b r a n o l ’ a t t a c c o d e l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 c o n t r o I s r a e l e è s e n s a t a e d a a p p r o v a r e , p e r c h é d à i l s e n s o d e l l a r e s p o n s a b i l i t à e d e l l ’ e q u i l i b r i o c h e l e i s t i t u z i o n i d e b b o n o t e n e r e " . C o s ì i l s e n a t o r e E n r i c o B o r g h i , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a . " L e i n i z i a t i v e c h e i n n e g g i a n o a l l a v i o l e n z a - p r o s e g u e - g l o r i f i c a n o a z i o n i t e r r o r i s t i c h e e i n v o c a n o l a d i s t r u z i o n e d i u n o S t a t o n o n p o s s o n o a v e r c i t t a d i n a n z a , f o n d a t e c o m e s o n o s u o d i o , a n t i s e m i t i s m o e r a d i c a l i z z a z i o n e . L a l i b e r t à d i e s p r e s s i o n e h a u n c o n f i n e c h e n o n p u ò e n o n d e v e e s s e r e v a l i c a t o , e n o n s i p u ò c o n s e n t i r e l a l e g i t t i m a z i o n e e i l s o s t e g n o a i d e o l o g i e e d a z i o n i v i o l e n t e , c h e c o m e t a l i s o n o f u o r i d a l p e r i m e t r o d e l l a d e m o c r a z i a " . " I l d i a l o g o , i l c o n f r o n t o , i l r i s p e t t o , s o p r a t t u t t o q u a n d o c i s o n o d i m e z z o v i t e u m a n e s p e z z a t e , e l a v o l o n t à d i p a c e s o n o g l i s t r u m e n t i c h e v a n n o i m p i e g a t i i n d e m o c r a z i a . I v i o l e n t i , e l a v i o l e n z a , n o n p o s s o n o a v e r e c i t t a d i n a n z a . T a n t o n e i c o r t e i q u a n t o n e l l e p i a z z e e n e l l e n o s t r e s t r a d e " , c o n c l u d e .