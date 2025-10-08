R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " G r a z i e a l m i n i s t r o P i a n t e d o s i c h e o g g i i n A u l a h a c o n f e r m a t o i l s u o i m p e g n o p e r l a s i c u r e z z a . Q u e l l o a c u i a b b i a m o a s s i s t i t o i n q u e s t i g i o r n i c o n f e r m a c h e s p e s s o l a p a c e v i e n e s t r u m e n t a l i z z a t a p e r c h é i n m a n i f e s t a z i o n i , d o v e t u t t o v i e n e d i s t r u t t o , d o v e u o m i n i d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e v e n g o n o m a n d a t i i n o s p e d a l e , d i p a c i f i s m o c ' è b e n p o c o . I c o r t e i p r o - P a l c h e a b b i a m o v i s t o n e l l ' u l t i m o p e r i o d o s o n o a n d a t i b e n o l t r e : v e r e e p r o p r i e g u e r r i g l i e u r b a n e n e l l e n o s t r e c i t t à " . C o s ì i l d e p u t a t o d e l l a L e g a S i m o n a B o r d o n a l i i n q u e s t i o n t i m e c o n i l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o M a t t e o P i a n t e d o s i . " M i g l i a i a d i e u r o d i d a n n i , 1 5 0 u o m i n i d e l l e F o r z e d e l l ' o r d i n e f e r i t i e d i s a g i p e r l a c i r c o l a z i o n e d e i n o s t r i c i t t a d i n i a s e g u i t o d e l l ' o c c u p a z i o n e d i s t r a d e , s t a z i o n i e a e r o p o r t i . U n g r a z i e i n f i n e a t u t t i g l i u o m i n i e l e d o n n e d e l l e f o r z e d e l l ’ o r d i n e p e r l ' o t t i m o l a v o r o c h e , o g n i g i o r n o , f a n n o a l o r o r i s c h i o e p e r i c o l o . I d a t i t r e m e n d i f o r n i t i d a l m i n i s t e r o s u q u a n t i a g e n t i s o n o r i m a s t i f e r i t i i n q u e s t e o c c a s i o n i l o c o n f e r m a . L a L e g a s i o p p o r r à c o n f o r z a a s i m i l i e p i s o d i d i v i o l e n z a " , c o n c l u d e .