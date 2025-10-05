R o m a , 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S o l i d a r i e t à a l l a c r o n i s t a d e l l ’ A d n k r o n o s m i n a c c i a t a i e r i d a c h i a l c o r t e o p e r l a P a l e s t i n a s i è p r e s e n t a t o i n c a p p u c c i a t o e c h e g i u s t a m e n t e è s t a t o c a c c i a t o t r a g l i i n s u l t i d e i m a n i f e s t a n t i p a c i f i c i c h e h a n n o d e t t o d i a n d a r e v i a p e r c h é l o r o c o n i l c o r t e o n o n c ’ e n t r a v a n o n u l l a ! " . L o d i c e A n g e l o B o n e l l i , l e a d e r A v s . " A l l a c r o n i s t a d e l l ’ A d n k r o n o s l a m i a s o l i d a r i e t à , i g i o r n a l i s t i n o n p o s s o n o e s s e r e i n t i m i d i t i i n a l c u n m o d o e c o n d a n n o s e n z a s e e s e n z a m a l e v i o l e n z e d i i e r i p e r c h é h a n n o o s c u r a t o l a m a n i f e s t a z i o n e p a c i f i c a d i 1 m i l i o n e d i p e r s o n e c o n t r o i l g e n o c i d i o a G a z a " .