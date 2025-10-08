R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " D a v a n t i a l l a s t i m a d e l l ’ O n u s e c o n d o c u i s e r v i r a n n o 5 2 m i l i a r d i d i d o l l a r i p e r r i c o s t r u i r e G a z a , l a d o m a n d a è s e m p l i c e : c h i p a g a ? È e v i d e n t e c h e d e v e e s s e r e I s r a e l e , r e s p o n s a b i l e d e i b o m b a r d a m e n t i c h e h a n n o d i s t r u t t o l ’ 8 0 % d e l l e i n f r a s t r u t t u r e c i v i l i . M a i d a n n i p e r 6 5 m i l a m o r t i , p e r i b a m b i n i , p e r l e f a m i g l i e a n n i e n t a t e , c h e v a l o r e h a n n o ? Q u e s t a t r a g e d i a n o n p u ò r i c a d e r e s u l l e s p a l l e d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e , m a s u c h i l ’ h a p r o v o c a t a " . C o s ì i n u n a n o t a i l d e p u t a t o d i A v s A n g e l o B o n e l l i . " I n v e c e s i c o n t i n u a a d e l e g i t t i m a r e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , l ’ O n u e l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e , s o l o p e r c h é c ’ è c h i n o n v u o l e c h e i l r e s p o n s a b i l e d i u n g e n o c i d i o v e n g a a r r e s t a t o : B e n j a m i n N e t a n y a h u . L ’ i m p u n i t à d i f r o n t e a c r i m i n i d i g u e r r a e c o n t r o l ’ u m a n i t à è u n i n s u l t o a l l e v i t t i m e e m i n a l e f o n d a m e n t a d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " , c o n c l u d e .