R o m a , 9 s e t ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t o v i d e o s m e n t i s c e i n m a n i e r a i n e q u i v o c a b i l e l a v e r s i o n e d e l l e a u t o r i t à t u n i s i n e , s e c o n d o l e q u a l i l ’ i n c e n d i o s a r e b b e d i v a m p a t o t r a i g i u b b o t t i s a l v a g e n t e . L a v e r i t à è c h e l a n a v e H a n d a l a , p a r t e d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a , è s t a t a c o l p i t a d a u n r a z z o c h e h a p o i c a u s a t o l e f i a m m e a b o r d o " . C o s ì s u X A n g e l o B o n e l l i , p a r l a m e n t a r e d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i A v s , r i l a n c i a n d o u n v i d e o s u l l ' i m b a r c a z i o n e H a n d a l a d e l l a F l o t t i l l a . " S i a m o d i f r o n t e a u n a t t o g r a v i s s i m o c o n t r o u n a m i s s i o n e u m a n i t a r i a c h e h a l ’ u n i c o s c o p o d i r o m p e r e l ’ a s s e d i o e p o r t a r e a i u t i a l l a p o p o l a z i o n e d i G a z a , s o t t o p o s t a d a q u a s i d u e a n n i a u n m a s s a c r o e a u n a p u l i z i a e t n i c a i n a c c e t t a b i l e " , a g g i u n g e B o n e l l i .