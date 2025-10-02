R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " M i n i s t r o , p r i m a d e l 7 o t t o b r e a G a z a n o n c ' e r a i l p a r a d i s o , m a l ' i n f e r n o " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i d i A v s i n t e r v e n e n d o i n A u l a d o p o l e c o m u n i c a z i o n i s u G a z a d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i a l l a C a m e r a . " Q u e l l o d i N e t a n y a h u n o n è t e r r o r i s m o ? L ' e s e r c i t o p i ù p o t e n t e c h e d i s t r u g g e t u t t o , c o n l a c o m p l i c i t à d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e . T u t t o c i ò c h e n o n s i a l l i n e a a l p e n s i e r o d i N e t a n y a h u o T r u m p v i e n e d e f i n i t o a m i c o d i H a m a s o a n t i s e m i t a , q u e s t o è i n a c c e t t a b i l e " . " D a u n l a t o s i f a n n o s a n z i o n i a l l a R u s s i a , d a l l ' a l t r o s i d i c e n o a l l e s a n z i o n i a I s r a e l e " . " N o n p o s s i a m o v o t a r e i l p i a n o d i T r u m p p e r c h é n o n è u n p i a n o d i p a c e m a u n a t r e g u a , a n c h e s e l a t r e g u a h a u n s u o v a l o r e " , c o n c l u d e .