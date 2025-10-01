R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l s u c c e s s o d i p l o m a t i c o s i g n i f i c a p o r t a r e l a p a c e , f e r m a r e l e a r m i , a r r i v a r e a u n c e s s a t e i l f u o c o . P e n s o c h e t u t t o c i ò c h e c o n d u c e a u n c e s s a t e i l f u o c o e r i s p a r m i a v i t e u m a n e i n q u e s t o d i s a s t r o , c h e p e r n o i è u n g e n o c i d i o e l o d i c o n o a n c h e l e N a z i o n i U n i t e n o n s o l o n o i , o g n i p r o p o s t a c h e p o r t i a q u e s t o o b i e t t i v o è b e n v e n u t a m a d e v e e s s e r e c h i a r a e r i s p e t t a r e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . D e t t o q u e s t o , c ’ è u n a g r a n d e q u e s t i o n e c h e v o g l i o s o t t o l i n e a r e r i s p e t t o a l l a p r o p o s t a d i T r u m p . M a n c a i l s o g g e t t o p r i n c i p a l e , i p a l e s t i n e s i , c h e n o n v e n g o n o m i n i m a m e n t e c o n s i d e r a t i " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A v s , i n t e r v e n e n d o n e l c o r s o d e l l a t r a s m i s s i o n e C o f f e e B r e a k s u L A 7 . " N e l p i a n o d i T r u m p m a n c a n o r i s p o s t e f o n d a m e n t a l i : c h i r i c o s t r u i r à G a z a , d o p o l a d i s t r u z i o n e t o t a l e d i s c u o l e , o s p e d a l i , r e t i i d r i c h e e i n f r a s t r u t t u r e c i v i l i ? Q u a l e g i u s t i z i a v e r r à g a r a n t i t a p e r l e m i g l i a i a d i v i t t i m e e p e r i c r i m i n i d i g u e r r a ? G l i i s r a e l i a n i s i r i t i r e r a n n o d a l l ’ o c c u p a z i o n e i l l e g a l e d e l l a C i s g i o r d a n i a , c o m e c h i e d o n o o l t r e c e n t o r i s o l u z i o n i O n u i g n o r a t e d a a n n i ? I s r a e l e d e v e r i s p e t t a r e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , e l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e n o n p u ò c o n t i n u a r e a u t i l i z z a r e d o p p i s t a n d a r d c o m e f a o g g i a n c h e i l g o v e r n o i t a l i a n o r i f i u t a n d o s i d i s a n z i o n a r e c h i h a c o m m e s s o c r i m i n i d i g u e r r a e c o n t r o l ’ u m a n i t à " , c o n c l u d e .