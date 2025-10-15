R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " G a z a o g g i è u n c u m u l o d i m a c e r i e : q u a s i 7 0 m i l a m o r t i , t r a c u i 2 0 m i l a b a m b i n i . O s p e d a l i , s c u o l e , c a s e , i n t e r i q u a r t i e r i c a n c e l l a t i . D a v a n t i a q u e s t o d i s a s t r o u m a n i t a r i o , i l m i n i s t r o T a j a n i p a r l a d i ' r i c o s t r u z i o n e ' m a n o i v o r r e m m o s a p e r e c h i p a g h e r à l a r i c o s t r u z i o n e e p r i n c i p a l m e n t e c h i h a d i s t r u t t o G a z a " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " I l p r o c e s s o d i p a c e n o n s a r à t a l e s e d a l l a C i s g i o r d a n i a i t e r r i t o r i o c c u p a t i v i o l e n t e m e n t e e i l l e g a l m e n t e d a i c o l o n i i s r a e l i a n i n o n v e r r a n n o l i b e r a t i . L a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e d o v r e b b e c h i e d e r e l a l i b e r a z i o n e d i M a r w a n B a r g h o u t i , l ’ u n i c o l e a d e r i n g r a d o d i r a p p r e s e n t a r e u n p r o c e s s o p o l i t i c o e d e m o c r a t i c o p a l e s t i n e s e . O g g i a b b i a m o a p p r e s o c h e B a r g h o u t i è s t a t o p i c c h i a t o i n c a r c e r e " . " S e c o n d o l ’ U n d p , o l t r e l ’ 8 0 % d e g l i e d i f i c i d i G a z a è d i s t r u t t o o g r a v e m e n t e d a n n e g g i a t o , e n e l l a c i t t à d i G a z a l a p e r c e n t u a l e s a l e a l 9 2 % . P a r l a r e d i r i c o s t r u z i o n e s e n z a d i r e c h i p a g h e r à , c o n q u a l i g a r a n z i e e c o n q u a l e l e g i t t i m i t à , è u n i n s u l t o a l l e v i t t i m e . N o i s i a m o p r o n t i a c o o p e r a r e e a c o n f r o n t a r c i c o n i l g o v e r n o m a s u p r o p o s t e c h i a r e e n o n m e s s a g g i v a g h i c o m e è s t a t o i l g o v e r n o i t a l i a n o s i n o a d o g g i d i f r o n t e a l l a p u l i z i a e t n i c a r e a l i z z a t a c o n t r o i l p o p o l o p a l e s t i n e s e d a p a r t e d e l g o v e r n o c r i m i n a l e d i N e t a n y a h u ” .