R o m a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d e l i r a n t i e c r i m i n a l i d i B e n G v i r , c h e o g g i h a i n v o c a t o l a c o s t r u z i o n e d i i n s e d i a m e n t i e b r a i c i a G a z a e a d d i r i t t u r a d i u n a ' z o n a d i l u s s o ' p e r l a p o l i z i a i s r a e l i a n a , s v e l a n o i l p i a n o d e l g o v e r n o N e t a n y a h u : a n n e t t e r e G a z a e C i s g i o r d a n i a c o n u n ’ o c c u p a z i o n e i l l e g a l e , c h e c a l p e s t a i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e . " L a d o m a n d a c h e p o n g o è s e m p l i c e : c h i d i f e n d e i p a l e s t i n e s i d a q u e s t a i n v a s i o n e c r i m i n a l e , d a q u e s t o d i s e g n o d i p u l i z i a e t n i c a ? Q u e s t a è l a p r o v a d e l c a r a t t e r e c o l o n i a l e e d i a p a r t h e i d d i I s r a e l e , s o s t e n u t o d a u n O c c i d e n t e c h e c o n t i n u a a p r a t i c a r e u n v e r g o g n o s o d o p p i o s t a n d a r d , c o n i l s i l e n z i o e l a c o m p l i c i t à v e r s o I s r a e l e , c h e b o m b a r d a s c u o l e , o s p e d a l i , c a m p i p r o f u g h i , e o r a d i c h i a r a a p e r t a m e n t e d i v o l e r o c c u p a r e e a n n e t t e r e t e r r i t o r i . A G a z a è m o r t a l ’ E u r o p a , p e r c h é h a r i n u n c i a t o a i s u o i v a l o r i f o n d a n t i d i p a c e , d i r i t t i u m a n i e g i u s t i z i a , p i e g a n d o s i a l r i c a t t o p o l i t i c o e m i l i t a r e d i N e t a n y a h u " . " B e n j a m i n N e t a n y a h u è u n c r i m i n a l e c h e t r a s c i n e r à i l M e d i o O r i e n t e e i l m o n d o i n u n a s p i r a l e d i g u e r r a s e n z a f i n e . L ’ I t a l i a e l ’ U n i o n e E u r o p e a d e v o n o p r e n d e r e p o s i z i o n e , s o s p e n d e n d o o g n i f o r m a d i c o o p e r a z i o n e p o l i t i c a , e c o n o m i c a e m i l i t a r e c o n I s r a e l e " .