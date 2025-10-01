R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a p r e s i d e n t e M e l o n i p a r l a d i p a c e m a u s a p a r o l e i n c e n d i a r i e c o n t r o l a F l o t i l l a e l ’ o p p o s i z i o n e , è l a p r o v a c h e n o n a b b a n d o n a i t o n i d a c o m i z i o e u s a q u e s t a v i c e n d a s o l o p e r a t t a c c a r e . T u t t o c i ò c h e p u ò p o r t a r e a l c e s s a t e i l f u o c o , a l l a l i b e r a z i o n e d e g l i o s t a g g i s i a i s r a e l i a n i c h e p a l e s t i n e s i e a d e v i t a r e u l t e r i o r i p e r d i t e d i v i t e u m a n e t r a l a p o p o l a z i o n e c i v i l e p a l e s t i n e s e , v a a c c o l t o c o n s p e r a n z a . T u t t a v i a , n o n s i p u ò i g n o r a r e c h e a l c u n i p u n t i d e l p i a n o T r u m p d e l e g i t t i m a n o g l i o r g a n i s m i i n t e r n a z i o n a l i e d e l d i r i t t o d i a u t o d e t e r m i n a z i o n e d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e , c h e v i v e s u q u e l l e t e r r e " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o A v s e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a v e r d e . " N e l p i a n o n o n c ’ è a l c u n r i f e r i m e n t o a l l a l i b e r a z i o n e d e i t e r r i t o r i i l l e g a l m e n t e o c c u p a t i i n C i s g i o r d a n i a , n é a c h i s i f a r à c a r i c o d e i d a n n i c a u s a t i d a l l a d i s t r u z i o n e d i G a z a d a p a r t e d i I s r a e l e . A l l a p r e s i d e n t e M e l o n i , c h e c o n t i n u a a d e f i n i r e i r r e s p o n s a b i l i g l i e q u i p a g g i d e l l a F l o t i l l a , r i c o r d o c h e i l s u o g o v e r n o n o n h a r e v o c a t o l ’ a c c o r d o d i c o o p e r a z i o n e m i l i t a r e n é h a a d o t t a t o s a n z i o n i c o n t r o c h i h a u c c i s o d o n n e e b a m b i n i . D a M e l o n i a r r i v a n o p a r o l e i n c e n d i a r i e , n o n p a r o l e d i p a c e " , c o n c l u d e .