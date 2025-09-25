R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I o p e n s o c h e n e l g o v e r n o c ' è q u a l c u n o c h e v u o l e f a r s a l t a r e l a m e d i a z i o n e . Q u e s t o q u a l c u n o s i c h i a m a G i o r g i a M e l o n i c h e i e r i d a N e w Y o r k h a p a r l a t o d i u n a p o s s i b i l e m e d i a z i o n e . D a c h e m o n d o è m o n d o , s i g n o r m i n i s t r o , q u a n d o c ' è u n a m e d i a z i o n e i n c o r s o - s p e c i a l m e n t e d a u n p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o , c h e n o n è u n o q u a l u n q u e c h e p a s s a d i l à - f o r s e i l r i s e r b o , l a d i s c r e z i o n e s a r e b b e s t a t a a u s p i c a b i l e . E c c o q u e s t o n o n è a v v e n u t o p e r c h é p e n s o c h e G i o r g i a M e n o n i i n q u e s t o m o m e n t o n o n v o g l i a a l c u n a m e d i a z i o n e . V o g l i a c e r c a r e u n o s c o n t r o p o l i t i c o . C o m e h a c e r c a t o u n o s c o n t r o p o l i t i c o a l l ' O n u c o n t r o l e o p p o s i z i o n i , d e f i n e n d o i r r e s p o n s a b i l e l a F l o t i l l a . C h i e d o c o r t e s e m e n t e a l l a P r e s i d e n t e M e l o n i c h i è i r r e s p o n s a b i l e . . . " . L o d i c e A n g e l o B o n e l l i a l l a C a m e r a p e r l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o G u i d o C r o s e t t o .