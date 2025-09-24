R o m a , 2 4 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " I r r e s p o n s a b i l e è u n g o v e r n o c h e c o n t i n u a a f o r n i r e a i u t i m i l i t a r i a I s r a e l e s e n z a s a n z i o n a r e c h i o g n i g i o r n o m a s s a c r a d o n n e e b a m b i n i . M e l o n i h a d e t t o c h e l a F l o t i l l a v u o l e c r e a r e p r o b l e m i a l g o v e r n o : l a v e r i t à è c h e q u e l l a m i s s i o n e v u o l e p o r t a r e a i u t i u m a n i t a r i a c h i m u o r e d i f a m e i n u n a s i t u a z i o n e d i c a r e s t i a d e v a s t a n t e . B a s t a b u g i e : M e l o n i v e n g a i n P a r l a m e n t o a c o n f r o n t a r s i , i n v e c e d i f u g g i r e c o m e h a f a t t o f i n o a d o g g i " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d e .