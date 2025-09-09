R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o c h e è a c c a d u t o a l l a n a v e d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a l a n o t t e s c o r s a , n o n è a f f a t t o u n i n c i d e n t e , c o m e s o s t e n g o n o l e a u t o r i t à t u n i s i n e . È u n a t t a c c o , a n c h e d i n a t u r a m i l i t a r e , d i u n a g r a v i t à e s t r e m a . U n a t t o d i i n t i m i d a z i o n e c o n t r o c h i v u o l e p o r t a r e a i u t i u m a n i t a r i e r o m p e r e l ’ a s s e d i o , c o m p i u t o d a c h i i n v e c e v u o l e i m p e d i r l o " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , p a r l a n d o c o n i g i o r n a l i s t i a m a r g i n e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e ' P e r n o n d i m e n t i c a r e : l e g g i a m o i n o m i d e i g i o r n a l i s t i u c c i s i a G a z a ' o r g a n i z z a t a d a l l ’ O r d i n e d e i g i o r n a l i s t i e d a d i v e r s e a s s o c i a z i o n i i n p i a z z a S a n t i A p o s t o l i a R o m a . " M i r i v o l g o a n c o r a u n a v o l t a a l l a p r e m i e r M e l o n i : d i f r o n t e a t u t t o q u e s t o i l s u o s i l e n z i o è p a v i d o e i n a c c e t t a b i l e . È d i s g u s t o s o i l d o p p i o s t a n d a r d d i c h i d e c i d e g i u s t a m e n t e s a n z i o n i p e r c h i v i o l a i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , m a t a c e e n o n a p p l i c a a l c u n a m i s u r a v e r s o c h i m a s s a c r a c i v i l i , c o n o l t r e 2 0 . 0 0 0 b a m b i n i g i à u c c i s i . I l g o v e r n o i t a l i a n o d e v e u s c i r e d a q u e s t a i p o c r i s i a , c h e n o n è s o l o u n a t t o d i c a l c o l o p o l i t i c o , m a u n a s c e l t a c h e c o n d a n n a a l l a m o r t e d o n n e e b a m b i n i i n n o c e n t i " , c o n c l u d e B o n e l l i .