R o m a , 3 0 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " P e r l a p r e m i e r M e l o n i l e b a r c h e d e l l a F l o t i l l a r i s c h i a n o d i f a r s a l t a r e l ’ e q u i l i b r i o d e l p i a n o d i p a c e i n c o r s o . S o n o i n c r e d i b i l i q u e s t e a f f e r m a z i o n i d a p a r t e d i u n g o v e r n o c h e è r i m a s t o i m p a s s i b i l e d i f r o n t e l o s t e r m i n i o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e , c h e o r a a t t a c c a l a F l o t i l l a c o m e r e s p o n s a b i l e s e s a l t a i l p i a n o d i p a c e . L e b a r c h e d e l l a F l o t i l l a n o n r a p p r e s e n t a n o a l c u n a m i n a c c i a . È g r a v i s s i m o c h e i n I t a l i a s i a c c e t t i n o e s i g i u s t i f i c h i n o l e m i n a c c e d e l l a M a r i n a i s r a e l i a n a , c h e n e l l a n o t t e s i p r e p a r a a b l o c c a r e l e n a v i c o n l ’ o b i e t t i v o d i p r o v o c a r e i n c i d e n t i " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A v s e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a v e r d e . " G l i a p p e l l i d e i m i n i s t r i , d a S a l v i n i a N o r d i o , v a n n o t u t t i n e l l a s t e s s a d i r e z i o n e : t r a s f o r m a r e g l i e q u i p a g g i d e l l a F l o t i l l a e l e b a r c h e u m a n i t a r i e i n r e s p o n s a b i l i d i e v e n t u a l i i n c i d e n t i . M a l a r e a l t à è u n ’ a l t r a : i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i , c o m e v e r i e p r o p r i p i r a t i , g l i i s r a e l i a n i s i a p p r e s t a n o a l l ’ a r r e m b a g g i o d i i m b a r c a z i o n i p a c i f i c h e c h e c h i e d o n o s o l o l ’ a p e r t u r a d i c o r r i d o i u m a n i t a r i p e r p o r t a r e c i b o e a i u t i a G a z a , d o v e o g g i s i m u o r e d i f a m e e s o t t o l e b o m b e . I n o s t r i o c c h i s o n o s u l l a F l o t i l l a " , c o n c l u d e .