R o m a , 8 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o c o m p i u t o d a I s r a e l e c o n t r o l a n a v e C o n s c i e n c e d e l l a F r e e d o m F l o t i l l a è l ’ e n n e s i m o a t t o d i p i r a t e r i a i n t e r n a z i o n a l e . N a v i u m a n i t a r i e , a 1 2 0 m i g l i a d a G a z a , s o n o s t a t e s e q u e s t r a t e d a l l a M a r i n a i s r a e l i a n a s u o r d i n e d e l g o v e r n o c r i m i n a l e d i N e t a n y a h u , i n t o t a l e v i o l a z i o n e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . A b o r d o c ’ e r a n o m e d i c i , i n f e r m i e r i e v o l o n t a r i c h e t r a s p o r t a v a n o a i u t i p e r g l i o s p e d a l i d i G a z a , n o n a r m i . P e r s o n e d i s a r m a t e , c h e c e r c a v a n o s o l o d i s a l v a r e v i t e u m a n e , o g g i v e n g o n o r a p i t e e t r a t t a t e c o m e c r i m i n a l i " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A l l e a n z a v e r d i e s i n i s t r a . " T r a l o r o c ’ è a n c h e i l d o t t o r R i c c a r d o C o r r a d i n i - p r o s e g u e - 3 1 a n n i , m e d i c o d i R o v e r e t o , i l p r i m o s t u d e n t e o c c i d e n t a l e a d a v e r f r e q u e n t a t o u n E r a s m u s d i s e i m e s i a l l a I s l a m i c U n i v e r s i t y d i G a z a e a d a v e r l a v o r a t o n e g l i o s p e d a l i d e l l a c i t t à . D a q u e l l ’ e s p e r i e n z a n a c q u e l a s u a t e s i d i l a u r e a e i l d o c u - f i l m p l u r i p r e m i a t o ' E r a s m u s i n G a z a ' , c h e r a c c o n t a l a v i t a s o t t o a s s e d i o d e l l a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e , m o s t r a n d o l a r e a l t à d e g l i o s p e d a l i d i G a z a " . " I s r a e l e c o l p i s c e c i v i l i i n e r m i , s e q u e s t r a n a v i u m a n i t a r i e e c o n t i n u a a b l o c c a r e g l i a i u t i m e n t r e a G a z a 3 6 o s p e d a l i s u 3 6 s o n o d i s t r u t t i o d a n n e g g i a t i . È u n c r i m i n e c o n t r o l ’ u m a n i t à s o t t o g l i o c c h i d e l m o n d o . I l g o v e r n o M e l o n i i n v e c e d i c o n t i n u a r e a f a r e l a v i t t i m a , s a n z i o n i I s r a e l e p e r l a v i o l a z i o n e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e r e v o c h i l ’ a c c o r d o d i c o o p e r a z i o n e m i l i t a r e " , c o n c l u d e .