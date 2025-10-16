R o m a , 1 6 o t t ( A d n k r o n o s ) - " L a M e l o n i f a c c i a l e s u e p r o p o s t e , c o n v o c h i l ' o p p o s i z i o n e e c i c o n f r o n t i a m o " . E ' A n g e l o B o n e l l i , n e l c o r s o d i u n i n c o n t r o c o n N i c o l a F r a t o i a n n i s u l l e p r o p o s t e e c o n o m i c h e , a s p i e g a r e l a p o s i z i o n e d i A v s s u l v o t o i n P a r l a m e n t o s u u n a p r o s s i m a m i s s i o n e i t a l i a n a a G a z a d o p o l ' a p p e l l o i n a u l a a l l e o p p o s i z i o n i d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i . " I l g o v e r n o d e v e e s s e r e c h i a r o , n o n p u ò f a r e u n a p p e l l o g e n e r i c o a l l ' u n i t à . C ' è i l t e m a d e l r u o l o d e l l e f o r z e m i l i t a r i i s r a e l i a n e , n o n s i a m o d i s p o s t i a l f a t t o c h e i C a r a b i n i e r i s i t r o v i n o s o t t o i l f u o c o i n c r o c i a t o - h a c h i a r i t o B o n e l l i - . U n a p p e l l o n o n b a s t a , i l g o v e r n o c i c o n v o c h i e d i s c u t i a m o . N o i v o g l i a m o c o s t r u i r e i l p r o c e s s o d i p a c i f i c a z i o n e m a v o g l i a m o i n f o r m a z i o n i c h e n o n p o s s i a m o l e g g e r e n e i p u n t i g e n e r i c i a v u t i s i n o a d o r a " . A n c h e F r a t o i a n n i h a s o t t o l i n e a t o i l f a t t o c h e " n o i a b b i a m o s e m p r e s o s t e n u t o u n a m i s s i o n e c o m e q u e l l a U n i f i l i n L i b a n o . I l n o s t r o a p p r o c c i o è c h e s e c i s o n o l e c o n d i z i o n i p e r u n a m i s s i o n e d i p a c i f i c a z i o n e c o n u n c h i a r o m a n d a t o O n u , c o n r e g o l e d i i n g a g g i o d e f i n i t e , i l c o i n v o l g i m e n t o d e g l i a t t o r i r e g i o n a l i s i a m o p r o n t i a d i s c u t e r e . T a j a n i , p r i m a d i v e n i r e i n P a r l a m e n t o a c h i e d e u n v o t o u n a n i m e , c h i a r i s c a s e i l g o v e r n o r i c o n o s c e l o S t a t o d i P a l e s t i n a , s e c h i e d e q u e l p r o t a g o n i s m o p a l e s t i n e s i o g g i e s c l u s o e s e s a r à a t t i v o n e l p r e t e n d e r e l a f i n e d e l l ' o c c u p a z i o n e d e l l a C i s g i o r d a n i a . S e n z a q u e s t e c o n d i z i o n i , t r a s f o r m a r e l a t r e g u a i n u n a p r o s p e t t i v a p a c e è d i f f i c i l e e a n c h e q u e l l a d e l l a m i s s i o n e i t a l i a n a d i v e n t a u n ' a l t r a p a r t i t a " , h a a g g i u n t o i l l e a d e r d i S i .