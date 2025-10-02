R o m a , 2 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I e r i c o n a t t o u n a t t o d i p i r a t e r i a i n t e r n a z i o n a l e l a M a r i n a m i l i t a r e I s r a e l i a n a h a a t t a c c a t o l a F l o t i l l a v i o l a n d o i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e p e r l ' e n n e s i m a v o l t a , l e i è v e n u t o i n a u l a m a n o n h a c o n d a n n a t o u n ' a t t o d i p i r a t e r i a i n t e r n a z i o n a l e " . C o s ì A n g e l o B o n e l l i d i A v s i n t e r v e n e n d o i n A u l a d o p o l e c o m u n i c a z i o n i s u G a z a d e l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i a l l a C a m e r a . L e i m b a r c a z i o n i d e l l a F l o t i l l a s o n o s t a t e " a t t a c c a t e d a i d r o n i d i m a t r i c e i s r a e l i a n a p r i m a c h e a r r i v a s s e r o " . " S e c o n d o M e l o n i l a F l o t i l l a a v r e b b e p r e g i u d i c a t o i l f r a g i l e e q u i l i b r i o d e l l a p a c e . P e r c h é n o n u s a p a r o l e f o r t i a n c h e c o n t r o N e t a n y a h u ? C ' è u n ' i p o c r i s i a d i f o n d o d a c u i n o n p o t e t e s f u g g i r e " . " L ' i n d i g n a z i o n e i n I t a l i a è u n f a t t o p o s i t i v o , c h i e d o a l P a r l a m e n t o c h e a p p l a u d a q u e s t a I t a l i a c h e s i i n d i g n a " . N o i " a b b i a m o c o n d a n n a t o l ' a t t o t e r r o r i s t i c o d e l 7 o t t o b r e " e d e t t o c h e " H a m a s è i l p e g g i o r n e m i c o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e " . M a " m i n i s t r o , l e i h a d i m e n t i c a t o p r i m a d e l 7 o t t o b r e d e c e n n i d i a p a r t h e i d e v i o l a z i o n i d e l l e r i s o l u z i o n i d e l l ' O n u " , c h e l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e h a p e r m e s s o , " e l ' o c c u p a z i o n e d e l l a C i s g i o r d a n i a " , c o n c l u d e .