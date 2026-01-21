R o m a , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A G a z a c o n t i n u a l o s t e r m i n i o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e e q u e s t o a c c a d e n e l s i l e n z i o d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e . D o p o i l 1 0 d i o t t o b r e , d o p o l a t r e g u a , 4 5 0 p a l e s t i n e s i s o n o s t a t i u c c i s i d a l l ' e s e r c i t o i s r a e l i a n o . 2 5 0 0 e d i f i c i i n t e g r i s o n o s t a t i d e m o l i t i . I n C i s g i o r d a n i a c o n t i n u a n o l e v i o l e n z e e l e u c c i s i o n i " . L o d i c e A n g e l o B o n e l l i a l t e r m i n e d e l l ' i n c o n t r o c o n i l C o m i t a t o N a z i o n a l e p e r l a L i b e r a z i o n e d i M a r w a n B a r g h o u t i c o n E l l y S c h l e i n , G i u s e p p e C o n t e e N i c o l a F r a t o i a n n i . " S i a m o d i f r o n t e a u n o s t e r m i n i o p i a n i f i c a t o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e c h e a c c a d e p u r t r o p p o n e l s i l e n z i o e a n c h e n e l l a m a n i p o l a z i o n e d a l p u n t o d i v i s t a p o l i t i c o c h e a c c a d e a p a r t i r e d a l l ' I t a l i a . L a l i b e r a z i o n e d i M a r w a n B a r g h o u t i s a r e b b e u n a t t o i m p o r t a n t e . È i l M a n d e l a p a l e s t i n e s e . I n s i e m e a l u i c i s o n o 1 1 . 1 0 0 p a l e s t i n e s i d e t e n u t i n e l l e c a r c e r i , 3 . 6 0 0 s o n o d e t e n u t i s e n z a a l c u n a a c c u s a f o r m a l e , 3 5 0 s o n o m i n o r i . L o s t u p r o e l a t o r t u r a è u n o s t r u m e n t o q u o t i d i a n o d i c o n d i z i o n a m e n t o d e i d e t e n u t i e d e l l e d e t e n u t e p a l e s t i n e s i d i c u i n o n s i p a r l a m a c h e l ' O n u d e n u n c i a " .