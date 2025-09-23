R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l i c h e v a n n o i n p i a z z a p e r s f a s c i a r e p a t r i m o n i o p u b b l i c o o p r i v a t o , p e r a t t a c c a r e e f e r i r e l e f o r z e d e l l ' o r d i n e , s o n o d e l i n q u e n t i e v a n n o c h i a m a t i c o n i l l o r o n o m e . S o n o p e r f o r t u n a p o c h i . I e r i , c ' e r a u n a m a r e a d i g e n t e s c e s a p a c i f i c a m e n t e p e r s t r a d a e p e r c h i e d e r e q u e l l o c h e i l g o v e r n o n o n d i c e . S e d o b b i a m o c o n d a n n a r e i d e l i n q u e n t i , c o s a d i r e d e l g o v e r n o N e t a n y a h u e d e i s u o i m i n i s t r i c h e s t a n n o a m m a z z a n d o n e a d e c i n e d i m i g l i a i a a G a z a s e n z a d i s t i n g u e r e t r a a s s a s s i n i d i H a m a s e p o p o l a z i o n e c i v i l e " . C o s ì S t e f a n o B o n a c c i n i l a s c i a n d o l a D i r e z i o n e P d .