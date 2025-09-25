R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " L ' u n i c a i r r e s p o n s a b i l e , q u i , è G i o r g i a M e l o n i c h e a t t a c c a p a r l a m e n t a r i c h e s o n o a b o r d o d e l l a G o b a l S u m u d F l o t i l l a p r e t e n d e n d o d i s p i e g a r e l o r o c o m e d e v o n o f a r e i l l o r o l a v o r o . E ' d e l t u t t o s u r r e a l e c h e l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o c o n s i d e r i u n a m i s s i o n e c o m p o s t a d a d e l e g a z i o n i d i 4 4 p a e s i d e l m o n d o c o m e u n m o d o p e r c o l p i r e i l s u o g o v e r n o . S i a m o a l l i m i t e d e l l a m i t o m a n i a e a d u n ' e s c a l a t i o n d e l s u o o r m a i m i t o l o g i c o v i t t i m i s m o : t u t t o i l m o n d o c o m p i e a z i o n i c o n t r o d i l e i ! " . C o s ì L a u r a B o l d r i n i , d e p u t a t a P d e p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o p e r m a n e n t e d e l l a C a m e r a s u i d i r i t t i u m a n i n e l m o n d o , a m a r g i n e d e l l ' i n f o r m a t i v a d e l m i n i s t r o C r o s e t t o . " S p i a c e d e l u d e r e l a p r e m i e r m a i p a r l a m e n t a r i i t a l i a n i c o n l e c o l l e g h e e i c o l l e g h i i n t e r n a z i o n a l i , a v v o c a t i e a v v o c a t e , g i o r n a l i s t i , a t t i v i s t i , m e d i c i , s e m p l i c i c i t t a d i n i e p e r f i n o u n a n a v e d i v e t e r a n i s t a t u n i t e n s i , h a n n o d e c i s o d i p a r t e c i p a r e a l l a F l o t i l l a - s o t t o l i n e a - p e r b e n a l t r i m o t i v i : p o r t a r e a i u t i v i t a l i , r o m p e r e l ’ a s s e d i o i l l e g a l e d i I s r a e l e s u l l a S t r i s c i a e d i f e n d e r e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e c h e I s r a e l e v i o l a q u o t i d i a n a m e n t e . Q u e l l o c h e d o v r e b b e r o f a r e i g o v e r n i e c h e n o n s t a n n o f a c e n d o , t r a n n e r a r e e c c e z i o n i c h e n o n i n c l u d o n o l ' I t a l i a . A b b i a m o s e n t i t o , o g g i i n a u l a , i l m i n i s t r o C r o s e t t o d i r c i c h e n o n e r a n e c e s s a r i o c o r r e r e d e i r i s c h i p e r c o n s e g n a r e p o c h i a i u t i a G a z a , c h e i l g o v e r n o l o f a g i à . L o f a g i à ? M a l e q u a n t i t à d i a i u t i i n v i a t i d a l l ' I t a l i a s o n o t a l m e n t e i r r i s o r i e p e r u n p a e s e d e l G 7 , v i s t i g l i i m m a n i b i s o g n i d e l l a p o p o l a z i o n e p a l e s t i n e s e , c h e s a r e b b e p i ù d i g n i t o s o n o n m e n z i o n a r l i a f f a t t o " . " N o i p a r l a m e n t a r i d i o p p o s i z i o n e a R a f a h a b b i a m o v i s t o m i g l i a i a d i t i r p i e n i d i a i u t i b l o c c a t i d a l l e a u t o r i t à i s r a e l i a n e s e n z a c h e i g o v e r n i e u r o p e i , i n c l u s o q u e l l o i t a l i a n o , i n t e r v e n i s s e r o p e r f a r l i e n t r a r e n e l l a S t r i s c i a , u n a i n e r z i a c o l p e v o l e c h e c o n d a n n a c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e d i m o r i r e d i f a m e e d i s t e n t i . Q u e l l o c h e i l g o v e r n o M e l o n i n o n f a e c h e l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a , c o m e l e c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e c h e r i e m p i o n o l e p i a z z e d i t u t t a I t a l i a c h i e d o n o d i f a r e è f e r m a r e i l g e n o c i d i o , m e t t e r e l e s a n z i o n i c o n t r o I s r a e l e , i n t e r r o m p e r e o g n i c o o p e r a z i o n e c o n i l g o v e r n o N e t a n y a h u , r o m p e r e l ' a s s e d i o i l l e g a l e c h e I s r a e l e h a i m p o s t o a G a z a , i m p e d i r e c h e u n i n t e r o p o p o l o v e n g a c a n c e l l a t o e r i c o n o s c e r e l o S t a t o d i P a l e s t i n a . S u t u t t o q u e s t o , n o n u n a p a r o l a n é d a l l a p r e m i e r n é d a C r o s e t t o . A b b i a m o s e n t i t o , i n v e c e , l ' e n n e s i m o t e n t a t i v o d i M e l o n i d i c r i m i n a l i z z a r e d i s s e n s o e a z i o n i p a c i f i c h e e a t t a c c a r e , d a l l a s e d e d e l l ' O n u , l e o p p o s i z i o n i p e r c h é f a n n o o p p o s i z i o n e . Q u e s t o s ì c h e è i r r e s p o n s a b i l e e i n a c c e t t a b i l e " , c o n c l u d e .