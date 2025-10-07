R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l 7 o t t o b r e d i d u e a n n i f a a b b i a m o a s s i s t i t o a l p o g r o m p e r p e t r a t o d a i t e r r o r i s t i d i H a m a s a d a n n o d i m i g l i a i a d i c i v i l i i s r a e l i a n i c o l p i t i m e n t r e p a r t e c i p a v a n o a d u n f e s t i v a l m u s i c a l e o e r a n o n e l l e l o r o c a s e n e i k i b b u t z . U n o r r o r e c h e t u t t o i l m o n d o h a c o n d a n n a t o e c h e h a p r o d o t t o 1 2 0 0 m o r t i , c e n t i n a i a d i f e r i t i e 2 5 0 o s t a g g i f i n i t i n e l l e m a n i d e l l a s t e s s a H a m a s . C i r c a 5 0 d i l o r o s o n o a n c o r a p r i g i o n i e r i t e n u t i i n c o n d i z i o n i d i s u m a n e . E n e c h i e d i a m o l ' i m m e d i a t a l i b e r a z i o n e " . C o s ì L a u r a B o l d r i n i , d e p u t a t a P d e p r e s i d e n t e d e l c o m i t a t o p e r m a n e n t e d e l l a C a m e r a s u i d i r i t t i u m a n i n e l m o n d o . " A q u e l l ' o r r o r e I s r a e l e h a d e c i s o d i r i s p o n d e r e c o n l a v e n d e t t a e l a p u n i z i o n e c o l l e t t i v a f i n o a d a r r i v a r e a l g e n o c i d i o m i e t e n d o a l m e n o 7 0 m i l a v i t t i m e t r a i p a l e s t i n e s i , l a m a g g i o r p a r t e d e i q u a l i d o n n e e b a m b i n i , a f f a m a n d o v o l u t a m e n t e l a p o p o l a z i o n e e r a d e n d o a l s u o l o l a S t r i s c i a d i G a z a . L ' o r r o r e n o n s a n a u n a l t r o o r r o r e , m a n e g e n e r a a n c o r a . I l g e n o c i d i o v a f e r m a t o i m m e d i a t a m e n t e , g l i o s t a g g i i s r a e l i a n i l i b e r a t i , c o m e a n c h e l e m i g l i a i a d i p a l e s t i n e s i c h e I s r a e l e d e t i e n e n e l l e s u e p r i g i o n i s e n z a a c c u s e f o r m a l i e i n c o n d i z i o n i g r a v i s s i m e , c o m e d e n u n c i a t o a n c h e d a l l a O n g i s r a e l i a n a B ' t s e l e m n e l s u o r a p p o r t o ' W e l c o m e t o h e l l ' , b e n v e n u t i a l l ' i n f e r n o . E v a f a v o r i t a l a n a s c i t a d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a p e r c h é n o n c i s a r a n n o p a c e e s i c u r e z z a n é p e r g l i i s r a e l i a n i n é p e r i p a l e s t i n e s i f i n o a q u a n d o n o n c i s a r a n n o d u e s t a t i c h e c o n v i v o n o n e l r i s p e t t o r e c i p r o c o " , c o n c l u d e .