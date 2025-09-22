R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " C e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e s t a n n o m a n i f e s t a n d o i n 7 5 c i t t à d i t u t t a I t a l i a p e r d i r e b a s t a a l g e n o c i d i o e p e r p r e t e n d e r e c h e i l G o v e r n o p r e n d a u n a p o s i z i o n e c h i a r a e n e t t a c o n t r o l e p o l i t i c h e d i s t e r m i n i o d i N e t a n y a h u . M e n t r e a n c h e i p a e s i d e l G 7 s t a n n o c o m i n c i a n d o a r i c o n o s c e r e l o S t a t o d i P a l e s t i n a , M e l o n i e T a j a n i s i t r i n c e r a n o d i e t r o u n i n s e n s a t o ' n o n è i l m o m e n t o ' , a l l o s c o p o d i c o m p i a c e r e B e n j a m i n N e t a n y a h u e D o n a l d T r u m p . E s a p p i a m o b e n e q u a l e s i a l a p o s i z i o n e r e a l e d e l m i n i s t r o T a j a n i : c e l ' h a m o s t r a t a ' P i a z z a p u l i t a ' g i o v e d ì s c o r s o . P e r l u i l a P a l e s t i n a n o n e s i s t e e q u i n d i l ' I t a l i a n o n l a r i c o n o s c e r à . U n ' i p o c r i s i a c h e a l i m e n t a l a c o m p l i c i t à d e l G o v e r n o c o n i l g e n o c i d i o " . L o a f f e r m a L a u r a B o l d r i n i , d e p u t a t a P d e p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o p e r m a n e n t e d e l l a C a m e r a s u i d i r i t t i u m a n i n e l m o n d o . " D a m e s i , p e r ò , è c h i a r o d a c h e p a r t e s t a n n o l e i t a l i a n e e g l i i t a l i a n i : d a l l a p a r t e d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e e d e l s u o d i r i t t o a l l ' a u t o d e t e r m i n a z i o n e e a l l a g i u s t i z i a , c o m e c o n f e r m a t o a n c h e n e g l i u l t i m i g i o r n i d a l l e c e n t i n a i a d i m a n i f e s t a z i o n i t e n u t e s i i n t u t t o i l P a e s e c o n u n a e n o r m e p a r t e c i p a z i o n e " .