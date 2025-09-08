R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " P r e s e n t e r e m o u n a i n t e r r o g a z i o n e p a r l a m e n t a r e s u l l a p r e s e n z a d i d e c i n e m i l i t a r i i s r a e l i a n i i n v a c a n z a i n I t a l i a . M e n t r e i l p r e m i e r s p a g n o l o S a n c h e z a n n u n c i a n u o v e m i s u r e p e r f e r m a r e i l g e n o c i d i o a G a z a , c o m p r e s o i l d i v i e t o d i t r a n s i t o d i c o m b u s t i b i l e e a r m i d e s t i n a t e a I s r a e l e d a i p o r t i e d a g l i a e r o p o r t i s p a g n o l i e i l d i v i e t o d i e n t r a r e n e l t e r r i t o r i o s p a g n o l o p e r c h i u n q u e s i a c o i n v o l t o n e l g e n o c i d i o i n c o r s o n e l l a S t r i s c i a , a p p r e n d i a m o d a l l a s t a m p a c h e i n S a r d e g n a e n e l l e M a r c h e s o n o o s p i t a t e d e c i n e d i m i l i t a r i d e l l ' I d f , c o n t a n t o d i p r o t e z i o n e d e l l e f o r z e d e l l ' o r d i n e i t a l i a n e " . L o d i c e l a d e p u t a t a d e l P d L a u r a B o l d r i n i . " Q u e s t o n o n s o l o c o n f e r m a l a c o m p l i c i t à d e l g o v e r n o M e l o n i c o n l e p o l i t i c h e g e n o c i d a r i e d i N e t a n y a h u , m a e v i d e n z i a c o m e q u e s t o g o v e r n o s i s c h i e r i t r o p p o s p e s s o d a l l a p a r t e d e i c r i m i n a l i . D o p o a v e r e r i m p a t r i a t o A l m a s r i p e r m e t t e n d o g l i d i s f u g g i r e a l l a C o r t e p e n a l e i n t e r n a z i o n a l e , a d e s s o d e c i n e d i m i l i t a r i r e d u c i d a G a z a , d a l l a d i s t r u z i o n e d e l l a S t r i s c i a , d a l l ' u c c i s i o n e d i d e c i n e d i m i g l i a i a d i c i v i l i p a l e s t i n e s i i n c l u s i 2 0 m i l a b a m b i n i p o s s o n o s o g g i o r n a r e i n v a c a n z a i n I t a l i a e g o d e r e , p e r d i p i ù , d e l l a p r o t e z i o n e d e l l e n o s t r e f o r z e d e l l ' o r d i n e . I l g o v e r n o d e v e r i s p o n d e r e i n a u l a d i t u t t o q u e s t o s u c u i n o n a c c e t t e r e m o i s o l i t i b a l b e t t i i e i s o l i t i t e n t e n n a m e n t i " , c o n c l u d e B o l r d i n i .