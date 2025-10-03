R o m a , 3 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L e p i a z z e i t a l i a n e t r a b o c c a n o d i p e r s o n e d i t u t t e l e e t à e d i o g n i e s t r a z i o n e c h e h a n n o g i u s t a m e n t e i g n o r a t o l e b e c e r e d i c h i a r a z i o n i d i M e l o n i e S a l v i n i c h e t e n t a n o d i c r i m i n a l i z z a r l e . Q u i a p i a z z a d e i C i n q u e c e n t o a R o m a d a o r e a r r i v a n o c o r t e i p a r t i t i d a d i v e r s e p a r t i d e l l a c i t t à , c o m p r e s o q u e l l o d e l l a C g i l " . C o s ì L a u r a B o l d r i n i d e p u t a t a P d e p r e s i d e n t e d e l c o m i t a t o p e r m a n e n t e d e l l a C a m e r a s u i d i r i t t i u m a n i n e l m o n d o . " B a s t a a l g e n o c i d i o , b a s t a a l l a c o m p l i c i t à c o n u n g o v e r n o - p r o s e g u e - c h e s t a s t e r m i n a n d o u n i n t e r o p o p o l o e i l c u i m i n i s t r o B e n G v i r s i è p e r m e s s o d i a n d a r e a i n s u l t a r e g l i a t t i v i s t i e l e a t t i v i s t e d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a d a n d o g l i d e i " t e r r o r i s t i " . L u i c h e h a m i l i t a t o i n u n ' o r g a n i z z a z i o n e c o n d a n n a t a i n I s r a e l e p r o p r i o p e r t e r r o r i s m o . B a s t a i m p u n i t à p e r N e t a n y a h u e i l s u o g o v e r n o c h e h a r a p i t o p i ù d i 4 0 0 p e r s o n e i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i a g g r e d e n d o l e i n a l c u n i c a s i c o n g l i i d r a n t i e s e q u e s t r a n d o l e b a r c h e " . " Q u e s t e m e r a v i g l i o s e p i a z z e d i o g g i s e g n a n o i l s u c c e s s o d e l l a F l o t i l l a e i l f a l l i m e n t o d e l g o v e r n o M e l o n i . L ' I t a l i a è c o n t r o i l g e n o c i d i o : l a p r e m i e r n e p r e n d a a t t o e a g i s c a d i c o n s e g u e n z a . I n s u l t a r l e e c r i m i n a l i z z a r l e n o n f u n z i o n e r à " , c o n c l u d e .