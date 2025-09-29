2 9 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - " C o s a s t a a s p e t t a n d o i l g o v e r n o a c o n v o c a r e l ' a m b a s c i a t o r e i s r a e l i a n o e a p r e t e n d e r e l a p r o t e z i o n e d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a ? M e l o n i h a c h i a m a t o N e t a n y a h u p e r o t t e n e r e g a r a n z i e d i s i c u r e z z a p e r l a F l o t i l l a ? O g n i a z i o n e c o n t r o l e b a r c h e c h e b a t t o n o b a n d i e r a i t a l i a n a o c h e t r a s p o r t a n o c i t t a d i n e e c i t t a d i n i i t a l i a n i è u n a t t o o s t i l e v e r s o i l n o s t r o P a e s e . D o v ' è i l p a t r i o t t i s m o d i M e l o n i ? S e n o n è s o l o p r o p a g a n d a , d e v e v a l e r e a n c h e q u a n d o l a m i n a c c i a a r r i v a d a i s u o i a l l e a t i p o l i t i c i " . C o s ì L a u r a B o l d r i n i , d e p u t a t a P d e p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o p e r m a n e n t e d e l l a C a m e r a s u i d i r i t t i u m a n i n e l m o n d o . " L e a c q u e d a v a n t i a G a z a n o n s o n o i s r a e l i a n e e i l b l o c c o i m p o s t o d a N e t a n y a h u è i l l e g a l e s o p r a t t u t t o p e r c h é a G a z a c ' è u n a c a r e s t i a u f f i c i a l m e n t e r i c o n o s c i u t a d a l l ' O n u . D a v a n t i a q u e s t o , n o n c ' è b l o c c o n a v a l e c h e t e n g a : d e v o n o e n t r a r e t u t t i g l i a i u t i u m a n i t a r i n e c e s s a r i a l l a p o p o l a z i o n e e p e r f a r l o v a a p e r t o u n c a n a l e s t a b i l e e p e r m a n e n t e . E ' q u e s t o l ' i n t e n t o d e l l a F l o t i l l a c h e o v v i a m e n t e t r a s p o r t a u n a q u a n t i t à l i m i t a t a d i b e n i d i p r i m a n e c e s s i t à r i s p e t t o a g l i i m m a n i b i s o g n i . E d è q u e l l o c h e a v r e b b e r o d o v u t o f a r e i g o v e r n i i n q u e s t i m e s i : s a n z i o n a r e l e v i o l a z i o n i d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e p r e t e n d e r e l a f i n e d e l l ' a s s e d i o e d e l g e n o c i d i o . N o n l o h a n n o f a t t o . D o v r e b b e r o r i n g r a z i a r e i l c o r a g g i o e l o s p i r i t o c i v i c o d i c h i s i è i m b a r c a t o v e r s o G a z a , i n c l u s i i p a r l a m e n t a r i i t a l i a n i e f a r e o g n i p o s s i b i l e p r e s s i o n e s u N e t a n y a h u c h e s t a c a u s a n d o u n a c a t a s t r o f e m a i v i s t a n e l l a s t o r i a " , c o n c l u d e .