R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " R i e m p i o n o d i g i o i a l e i m m a g i n i d e g l i o s t a g g i , r a p i t i d u r a n t e i l b r u t a l e a t t e n t a t o t e r r o r i s t i c o d e l 7 o t t o b r e , f i n a l m e n t e l i b e r a t i c h e s t a n n o r i a b b r a c c i a n d o l e l o r o f a m i g l i e d o p o 2 a n n i p a s s a t i n e l l a m a n i d i H a m a s . F e s t a a n c h e a R a m a l l a h d o v e a r r i v a n o i p r i g i o n i e r i p a l e s t i n e s i d e t e n u t i d a a n n i n e l l e c a r c e r i i s r a e l i a n e , t r o p p o s p e s s o i n c o n d i z i o n i d i s u m a n e , e o r a l i b e r a t i " . C o s ì L a u r a B o l d r i n i , d e p u t a t a P d e p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o p e r m a n e n t e d e l l a C a m e r a s u i d i r i t t i u m a n i n e l m o n d o . " A b b i a m o g i à v i s t o i m m a g i n i s i m i l i , n e g l i u l t i m i 2 a n n i . L ' a u s p i c i o è c h e , q u e s t a v o l t a , s e g n i n o l ' i n i z i o d i u n p e r c o r s o n u o v o c h e p o r t i a l l a p a c e e n o n s o l o a u n a t r e g u a . N o n s i t o r n i a b o m b a r d a r e , a d e p o r t a r e , a d i s t r u g g e r e . D a q u i d e v e c o m i n c i a r e u n n e g o z i a t o s e r i o c h e p o r t i a l l a n a s c i t a d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a p e r c h é f i n c h é i l p o p o l o p a l e s t i n e s e n o n a v r à u n s u o s t a t o , n o n c i p o t r à e s s e r e p a c e e s i c u r e z z a n é p e r g l i i s r a e l i a n i n é p e r i p a l e s t i n e s i " , c o n c l u d e .