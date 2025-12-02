R o m a , 2 d i c ( A d n k r o n o s ) - " L a s i t u a z i o n e i n C i s g i o r d a n i a s t a p r e c i p i t a n d o , è g r a v i s s i m a e n o n h a p r e c e d e n t i " . L o h a d e t t o l a d e p u t a t a d e l P d L a u r a B o l d r i n i i l l u s t r a n d o , a l l a C a m e r a , g l i e s i t i d e l l a m i s s i o n e d i u n a d e l e g a z i o n e d i d e p u t a t i d e m i n C i s g i o r d a n i a d a l 2 3 a l 2 8 n o v e m b r e s c o r s i . " L a C i s g i o r d a n i a è s t r a n g o l a t a , i p a l e s t i n e s i s o n o s o t t o u n r e g i m e d e l t e r r o r e d a p a r t e d e l g o v e r n o i s r a e l i a n o d i B e n j a m i n N e t a n y a h u . N o n s i p u ò t a c e r e , l ' a t t e n z i o n e d e v e e s s e r e a l t a . I l p i a n o T r u m p n o n h a r i s o l t o n e s s u n p r o b l e m a , a G a z a o g n i g i o r n o l e p e r s o n e v e n g o n o a m m a z z a t e n o n o s t a n t e i l c e s s a t e i l f u o c o e i n C i s g i o r d a n i a q u e l l o c h e a v v i e n e è u n a p u l i z i a e t n i c a s i s t e m a t i c a c o n l ' o b i e t t i v o e v i d e n t e d i s p i n g e r e u n p o p o l o a d a n d a r s e n e p e r r e n d e r e l a l o r o v i t a i m p o s s i b i l e " .