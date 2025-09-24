R o m a , 2 4 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " V e d r e m o c o s a s c r i v e G i o r g i a M e l o n i n e l l a m o z i o n e d i m a g g i o r a n z a , s a r à u n a c o s a c h e f a r à a c c a p p o n a r e l a p e l l e a c h i v u o l e s a l v a r e v i t e u m a n e . M e n t r e p a r l i a m o c i s o n o c i v i l i , p e r s o n e c h e a G a z a s t a n n o m o r e n d o . E d o m a n i m a t t i n a s a r à a n c o r a c o s ì . E a n c h e d o p o d o m a n i . E n o i c h e f a c c i a m o ? U n a m o z i o n e n e l l a q u a l e g i o c h i a m o c o n l e p a r o l e e c o n l e c o n d i z i o n i ? O s i r i c o n o s c e l o S t a t o d i P a l e s t i n a o n o n l o s i r i c o n o s c e . T e r t i u m n o n d a t u r ” . C o s ì F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d , i e r i s e r a a P o r t a a P o r t a s u R a i 1 .