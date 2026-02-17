R o m a , 1 7 f e b ( A d n k r o n o s ) - M e l o n i " s i f e r m i f i n c h é è i n t e m p o , s t a u m i l i a n d o l ’ I t a l i a ” . L o d i c e F r a n c e s c o B o c c i a a R e p u b b l i c a a p r o p o s i t o d e l B o a r d o f p e a c e . " N o n e s i s t e u n a d i p l o m a z i a p e r s o n a l e c h e p o s s a s o s t i t u i r e i l P a r l a m e n t o . O g n i i m p e g n o i n t e r n a z i o n a l e c h e i n c i d e s u l l a s o v r a n i t à d e v e s u p e r a r e i l c o n t r o l l o d e m o c r a t i c o ” , a v v e r t e B o c c i a . U n a s e m p l i c e r i s o l u z i o n e d i m a g g i o r a n z a " n o n s t a n é i n c i e l o n é i n t e r r a . S e p e n s a n o d i c a v a r s e l a c o s ì n o n h a n n o c a p i t o n u l l a . S i r i s c h i a n o r i c o r s i a l l a C o n s u l t a e u n o s c o n t r o i s t i t u z i o n a l e s e n z a s e n s o ” , p r o s e g u e i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e m c h i a r e n d o c h e i l P d " c o n t r a s t e r à q u a l s i a s i a t t o ” c h e i l g o v e r n o d o v e s s e s o t t o s c r i v e r e n e g l i S t a t i u n i t i . M e l o n i " n o n p u ò d i r e n o a l s u o c a p o p o l i t i c o ” e m e t t e t u t t o q u e s t o " p r i m a d e g l i i n t e r e s s i n a z i o n a l i e d e u r o p e i ” , d i c e B o c c i a .