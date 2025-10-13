R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e p r o n u n c i a t e o g g i d a D o n a l d T r u m p a l l a K n e s s e t i n u n m i s t o d i a u t o c e l e b r a z i o n e e d e s a l t a z i o n e d e l p o t e r e d e l l a g u e r r a , r a p p r e s e n t a n o f o r s e u n o d e i m o m e n t i p i ù d e s o l a n t i p e r q u e l l o c h e d e f i n i a m o a n c o r a l ’ O c c i d e n t e e p e r l e c o s i d d e t t e d e m o c r a z i e l i b e r a l i . I n q u e l l e f r a s i s i è m a n i f e s t a t a t u t t a l a p r e t e s a d e l p o t e r e e c o n o m i c o d i d e t t a r e l e r e g o l e d e l l a p o l i t i c a e d e l p o t e r e m i l i t a r e d i s o s t i t u i r s i a l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . Q u a n d o i l d e n a r o e l a f o r z a b e l l i c a d i v e n t a n o g l i u n i c i s t r u m e n t i c o n d i v i s i a n c h e d a i P a r l a m e n t i d e l l e l e a d e r s h i p , l a d e m o c r a z i a f o r s e n o n m u o r e a l l ’ i m p r o v v i s o : m a s i c o n s u m a d i s i c u r o l e n t a m e n t e , s i s v u o t a d a l l ’ i n t e r n o e d i v e n t a v u l n e r a b i l e a i p e g g i o r i i n t e r e s s i p r i v a t i e a l l a c o e r c i z i o n e " . C o s ì s u i s u o i p r o f i l i s o c i a l i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a . " C h i a m a n o s t o r i c a , p e r d i r l a c o n O r w e l l , ' l a g i o r n a t a i n c u i l a l i b e r t à c a d e s o t t o i l p e s o d e l d e n a r o e d e l l a f o r z a ' . I l p o t e r e d e g l i a u t o c r a t i - p r o s e g u e - p u ò a n c h e p e n s a r e o g g i d i r i s c r i v e r e l a s t o r i a e c e l e b r a r e c o m e ' s u c c e s s o ' c i ò c h e è s t a t a u n a t r a g e d i a p e r i c i t t a d i n i . M a d e v o n o s a p e r e c h e c h i o g g i h a a p p l a u d i t o N e t a n y a h u a l l a K n e s s e t h a c e l e b r a t o l ’ i n i z i o d e l l a f i n e d e l l e d e m o c r a z i e o c c i d e n t a l i " . " L a g i o r n a t a d i o g g i , c e l e b r a t a g o f f a m e n t e e ’ u n ’ o m b r a c h e r i c h i a m a p a g i n e d o l o r o s e d e l l a s t o r i a , q u a n d o l a c o m b i n a z i o n e t r a r i c c h e z z a e v i o l e n z a h a t r a v o l t o i s t i t u z i o n i e l i b e r t à , p i e g a n d o l e s o c i e t à a l d o m i n i o d i p o c h i . O g g i , a s c o l t a n d o q u e l l e p a r o l e , s i a v v e r t e c h i a r a m e n t e : s i a m o d i f r o n t e a u n g i o r n o o s c u r o , a l l a n o t t e d e l l a d e m o c r a z i a o c c i d e n t a l e , e c h i a m a l e l i b e r t à h a i l d o v e r e d i n o n r i m a n e r e i n s i l e n z i o " , c o n c l u d e .