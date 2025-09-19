R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u a n d o l a C g i l h a c o n v o c a t o q u e s t a g i o r n a t a p e r G a z a i l P d n o n c i h a p e n s a t o u n a t t i m o a d e s s e r c i . S i a m o q u i . S i a m o q u i p e r a c c o m p a g n a r e , s o s t e n e r e e d a r e l a s o l i d a r i e t à a t u t t i q u e l l i c h e s o n o s u l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a . P e r q u e l l o c h e c i r i g u a r d a , c o m e u o m i n i e d o n n e d e l l e i s t i t u z i o n i , i n P a r l a m e n t o c o n t i n u e r e m o a d e s s e r e n e t t i e c h i a r i n e l c o n d a n n a r e i l g e n o c i d i o i n c o r s o a G a z a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a i n t e r v e n e n d o a l p r e s i d i o ‘ P e r G a z a ’ o r g a n i z z a t o d a l l a C g i l d a v a n t i a M o n t e c i t o r i o . " L a p o l i t i c a , a t u t t i l i v e l l i , p u r t r o p p o n o n è r i u s c i t a a f e r m a r e q u e s t a t r a g e d i a . M a l a s t o r i a p u n i r à i r e s p o n s a b i l i . F a r a b b r i v i d i r e s e n t i r e l e p a r o l e d e i m i n i s t r i i s r a e l i a n i S m o t r i c h e B e n - G v i r . S e m b r a d i a s c o l t a r e l e p a r o l e d e i g e r a r c h i n a z i s t i p i ù d i 8 0 a n n i f a . I l P d n o n s i f e r m e r à n e l c h i e d e r e a l g o v e r n o i t a l i a n o d i f e r m a r e i l c r i m i n a l e N e t a n y a h u " . " I l n o s t r o g o v e r n o è i n t i m i d i t o , s i l e n t e , s u c c u b e d i T r u m p , c o n t r a d d i t t o r i o , e c o n t i n u a a b a l b e t t a r e , i n c a p a c e a n c h e d i c o n d i v i d e r e l e s a n z i o n i c h e l a U e s i a p p r e s t a a v a r a r e e d i d i r e p a r o l e c h i a r e c o n t r o i l g o v e r n o e l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o . E l e p a r o l e c h e S a l v i n i h a u s a t o o g g i i n u n a i n t e r v i s t a f a n n o v e r g o g n a r e i l n o s t r o P a e s e . N o n s m e t t e r e m o d i c h i e d e r e a G i o r g i a M e l o n i e a T a j a n i i l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a , d i i n t e r r o m p e r e i r a p p o r t i c o n i l g o v e r n o d i I s r a e l e e d i t u t e l a r e l a m i s s i o n e u m a n i t a r i a d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a ” .