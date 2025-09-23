R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ L o s c i o p e r o d i i e r i i n I t a l i a n o n è s t a t o s o l o u n a t t o d i p r o t e s t a , m a u n v e r o e p r o p r i o a t t o d i c o s c i e n z a c o l l e t t i v a e m i d i s p i a c e c h e d e s t r a n o n c a p i s c a c h e i n p i a z z a c ’ e r a a n c h e g e n t e d i d e s t r a p e r d i r e ‘ B a s t a g e n o c i d i o a G a z a ’ . G l i s c o n t r i c h e c i s o n o s t a t i s o n o s t a t i g e n e r a t i d a f a c i n o r o s i , m a i m p a l l i d i s c o n o d i f r o n t e a l l a g r a n d e z z a d i 8 0 p i a z z e i n t u t t a I t a l i a p i e n e d i g i o v a n i , s t u d e n t i , a n z i a n i , f a m i g l i e c o n b a m b i n i . A R o m a l a q u e s t u r a h a d e t t o c h e c ’ e r a n o 5 0 m i l a p e r s o n e , i v i g i l i d e l f u o c o e r a n o a l l a t e s t a d e l c o r t e o . N o n s o s e l a d e s t r a o g g i a l g o v e r n o s i r e n d e c o n t o c h e l ’ I t a l i a n o n v u o l t a c e r e e c h e q u e s t a è u n a c r i t i c a d e m o c r a t i c a f a t t a a l g o v e r n o p e r e s s e r e i n e r m e , i n s i l e n z i o e n o n e s s e r e t r a i 1 5 0 p a e s i c h e r i c o n o s c o n o l o s t a t o d i P a l e s t i n a ” . L o h a d e t t o i l s e n a t o r e F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e l P d , a 2 4 M a t t i n o s u R a d i o 2 4 . “ S e t e m o u n s u r r i s c a l d a m e n t o d e l c l i m a ? A s s o l u t a m e n t e n o s e l e f o r z e p o l i t i c h e h a n n o s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à . S e p o i , c o m e è a c c a d u t o , s i p r e n d e l ’ o m i c i d i o b r u t a l e d i u n a p e r s o n a c o m e K i r k , a v v e n u t o n e g l i U s a e l o s i t r a s f o r m a i n u n c a s o i t a l i a n o , è c h i a r o c h e è b e n z i n a i n u t i l e . Q u a n d o è s t a t a u c c i s a l a s p e a k e r d e i D e m o c r a t i c i i n M i n n e s o t a c o n i l m a r i t o e d è s t a t o f e r i t o u n s e n a t o r e d e m o c r a t i c o d a m a t t i n a z i o n a l i s t i f a s c i s t i , n o i n o n a b b i a m o p e n s a t o n e m m e n o p e r u n s e c o n d o d i p o r t a r e i l c a s o i n I t a l i a c o m e s e f o s s e u n o s c o n t r o t r a d e s t r a e s i n i s t r a . P e r c i ò m a n t e n i a m o i t o n i b a s s i , e v i t i a m o g i o c h i n i d e m a g o g i c i e s t r u m e n t a l i " . “ I l r i c o n o s c i m e n t o d e l l o S t a t o d i P a l e s t i n a - h a c o n t i n u a t o B o c c i a - n o n è u n a t t o s i m b o l i c o c o m e q u a l c u n o d i c e , s i i n i z i a d a l ì . S e s u 1 9 3 p a e s i r i c o n o s c i u t i d a l l ’ O n u , 1 5 0 d i c o n o s ì u n m o t i v o c i s a r à . I l f a t t o c h e l ’ I t a l i a s t i a d a l l ’ a l t r a p a r t e d à i l s e n s o d e l f a t t o c h e l a m a g g i o r a n z a d i d e s t r a n o n c a p i s c e c h e c o s ì c o l l o c a i l P a e s e d a l l a p a r t e s b a g l i a t a d e l l a s t o r i a . R i c o n o s c e r e l o s t a t o d i P a l e s t i n a , r e v i s i o n a r e g l i a c c o r d i t r a U e e I s r a e l e è i m p o r t a n t e . S e l ’ I t a l i a n o n s t e s s e c o n O r b a n e c o n l a G e r m a n i a , m a s e f o s s i m o t u t t i d ’ a c c o r d o n e l l ’ U e s e r v i r e b b e p o i o r g a n i z z a r e u n a m i s s i o n e d i p r o t e z i o n e u m a n i t a r i a U e s o t t o l ’ e g i d a d e l l ’ O n u . M a s e n o n s i i n i z i a d a l ì n o n l o s i f a r à m a i " . " L a C i s g i o r d a n i a è p r o n t a a s e g u i r e i l p e r c o r s o i n d i c a t o d a l r i c o n o s c i m e n t o d i u n o s t a t o , m a b i s o g n a m e t t e r l a n e l l e c o n d i z i o n i d i a g i r e . C h i d i c e c h e r i c o n o s c e r e l o s t a t o d i P a l e s t i n a s i g n i f i c a f a r v i n c e r e H a m a s t r a s c u r a i l f a t t o c h e H a m a s i n q u e s t i a n n i è s t a t a a l i m e n t a t a d a l g o v e r n o N e t a n y h a u p e r i n d e b o l i r e l ’ a u t o r i t à p a l e s t i n e s e . C h i r i l a s c i ò i l c a p o d i H a m a s 1 5 a n n i f a ? C h i h a f i n a n z i a t o H a m a s 1 5 a n n i f a v i a Q u a t a r ? L e c o s e s o n o p o i s f u g g i t e d i m a n o e c e r t o q u e l c h e a c c a d e o g g i è r e s p o n s a b i l i t à d e l l ’ i g n a v i a d i t u t t o i l r e s t o d e l m o n d o , m a p r i n c i p a l m e n t e d i c h i h a g o v e r n a t o I s r a e l e i n q u e s t i a n n i e d i c h i l o g o v e r n a o r a ” .