R o m a , 1 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ S i g n o r p r e s i d e n t e s p e r o l e i p o s s a c r e d e r m i s e l e d i c o c h e s o n o l e t t e r a l m e n t e s e n z a p a r o l e : i l P a r l a m e n t o d e v e s p e g n e r l i g l i i n c e n d i , n o n a l i m e n t a r l i " . L o h a d e t t o i n A u l a i l s e n a t o r e F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e l P d . " O g g i i l g r u p p o d e l P d a v e v a c h i e s t o d i p a r l a r e d e l d r a m m a d i G a z a , m a i l c e n t r o d e s t r a h a v o l u t o p r e n d e r e l a p a r o l a p e r a l i m e n t a r e u n i n c e n d i o . G l i i n c e n d i s i a l i m e n t a n o r i c h i a m a n d o c o m p l o t t i e i s o s p e t t i d i c o m p l o t t i , n a t i o a l i m e n t a t i d a u n a p a r t e p o l i t i c a . Q u e s t o m o d o d i f a r e n o n a i u t a i l P a r l a m e n t o e n e a n c h e i l P a e s e , m a a l i m e n t a u n a d i v i s i o n e s t r u m e n t a l e e i d e o l o g i c a d a p a r t e d i c h i p r o v a a c a v a l c a r e u n o d i o c h e n o n c ’ e n t r a n u l l a c o n i l n o s t r o P a e s e " . " T u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e , m a g g i o r a n z a e o p p o s i z i o n e , h a n n o e s p r e s s o f i n d a s u b i t o c o n d a n n a e c o r d o g l i o p e r l ’ a s s a s s i n i o d i C h a r l i e K i r k . M a n o n m i p a r e c h e i n q u e s t ’ a u l a s i s i a a l z a t o q u a l c u n o a c o n d a n n a r e l ’ a s s a s s i n i o b r u t a l e d e l l a d e p u t a t a d e m o c r a t i c a d e l M i n n e s o t a M e l i s s a H o r t m a n , a m m a z z a t a d a u n ’ e s t r e m i s t a c o n s e r v a t o r e c o n a c c a n t o s u o m a r i t o , c o s ì c o m e è s t a t o f e r i t o i l s e n a t o r e H o f m a n n p e r r a g i o n i i d e o l o g i c h e . U n d i b a t t i t o p o t e v a e s s e r c i , a v r e m o f o r s e d o v u t o f a r l o e d o v r e m m o f a r l o o g n i v o l t a m a f o r s e o g g i , c o n l a g u e r r a a l l e p o r t e d e l l ’ E u r o p a , c o n G a z a r a s a a l s u o l o , c o n l a p o v e r t à d i l a g a n t e e l a s a n i t à i n c r i s i i n I t a l i a , c r e d o c h e a b b i a m o i l d o v e r e d i n o n a v v e l e n a r e i l c l i m a c o n a c c u s e i n f o n d a t e e d e l t u t t o s t r u m e n t a l i n e i c o n f r o n t i d e l l e o p p o s i z i o n i ” .