R o m a , 2 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ C i ò c h e s t a a c c a d e n d o a G a z a è u n o d e i d r a m m i p i ù a t r o c i d e l X X I s e c o l o e s e n e l l e s t r a d e , n e l l e p i a z z e d e l P a e s e , n e l l e c a s e , n e l l a c o s c i e n z a d e l l e i t a l i a n e e d e g l i i t a l i a n i q u e s t a v i c e n d a è d i v e n t a t a c e n t r a l e , n o n è p e r c h é è s i n i s t r a o d i d e s t r a , m a p e r c h é è u n a d e l l e p i ù g r a n d i t r a g e d i e d e l t e m p o c h e v i v i a m o . E n o i t u t t i s e n t i a m o l a r e s p o n s a b i l i t à d i n o n r i u s c i r e a f a r e q u e l l o c h e d o v r e m m o f a r e . A b b i a m o a p p r e z z a t o i l t e n t a t i v o d e l m i n i s t r o C r o s e t t o a l l a C a m e r a d i d i r e p a r o l e c h i a r e e p u r t r o p p o a l S e n a t o d i p r o t e g g e r e l a p r e m i e r d a l l e s u e s t e s s e p a r o l e , m a n o n s o s e c i è r i u s c i t o . P e r c h é M e l o n i s t a u t i l i z z a n d o a n c h e l e m a n i f e s t a z i o n i p e r l a P a l e s t i n a e l ’ i n i z i a t i v a d e l l a F l o t i l l a p e r d i v i d e r e i l p a e s e , p e r f a r e l a v i t t i m a . L a s t e s s a f o r z a c h e u s a n e l c r i m i n a l i z z a r e l ’ o p p o s i z i o n e e c h i m a n i f e s t a , n e l d i p i n g e r s i v i t t i m a , d o v r e b b e m e t t e r l a n e l l a v o r o d i p l o m a t i c o , n e l c o n d a n n a r e N e t a n y a h u , n e l p a r l a r e c o n i l s u o a m i c o T r u m p . E i n v e c e d i d i c h i a r a z i o n i a f a v o r e d i t e l e c a m e r e v e n g a a c o n f r o n t a r s i i n P a r l a m e n t o ” . C o s ì i l s e n a t o r e F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e l P d , i n t e r v e n e n d o n e l l ’ A u l a d e l S e n a t o d o p o l ’ i n t e r v e n t o d e l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a . “ C h i e d i a m o a l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a – p r o s e g u e - d i p r e n d e r e s e r i a m e n t e i n c o n s i d e r a z i o n e l a l e t t e r a c h e h a r i c e v u t o i e r i , i n s i e m e c o n l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , c o n i l m i n i s t r o T a j a n i e c o n g l i a m b a s c i a t o r i d e i p a e s i c o i n v o l t i d a l v i a g g i o d i F l o t i l l a . I n q u e l l a l e t t e r a , i n v i a t a d a u n g r u p p o d i a v v o c a t i v o l o n t a r i , s i d i c e c h i a r a m e n t e c h e G l o b a l S u m u d F l o t i l l a è u n a m i s s i o n e p a c i f i c a , u m a n i t a r i a e n e c e s s a r i a p e r c h é s u q u e l l e b a r c h e c i s o n o m e d i c i e i n f e r m i e r i . M e d i c i n e e c i b o n o n p o s s o n o p i ù e n t r a r e a G a z a p e r c h é n o n è p i ù c o n s e n t i t o d a I s r a e l e e p e r c h é n o n c i s o n o c o r r i d o i u m a n i t a r i . N o i s t e s s i , a t t r a v e r s o i l g o v e r n o , s i a m o c o s t r e t t i a p a r a c a d u t a r e i l c i b o p e r i b a m b i n i g a z a w i , e q u e s t o r e n d e e v i d e n t e c h e n o n c i s o n o p i ù i n q u e l l u o g o c o n d i z i o n i u m a n i t a r i e . L a s i t u a z i o n e a G a z a h a r a g g i u n t o i l l i v e l l o d e l l a c a t a s t r o f e u m a n i t a r i a , n o n l o h a s t a b i l i t o i l P d , m a l ’ O n u " . " L a c o m m i s s i o n e i n t e r n a z i o n a l e d i i n c h i e s t a d e l l ’ O n u h a c o n c l u s o i l 1 6 s e t t e m b r e c h e l e a u t o r i t à i s r a e l i a n e h a n n o c o m m e s s o a t t i d i g e n o c i d i o c o n t r o i p a l e s t i n e s i a G a z a . F l o t i l l a è u n a m i s s i o n e u m a n i t a r i a , p a c i f i c a e d i s a r m a t a , n o n c i s o n o a r m i s u l l e n a v i e n o n h a l e g a m i c o n n e s s u n o : s e q u a l c u n o h a l e p r o v e d e l c o n t r a r i o l e e s i b i s c a i n P a r l a m e n t o . Q u e l l o c h e n o i s t i a m o c h i e d e n d o a l l a m a g g i o r a n z a è d i p r e n d e r e a t t o c h e a v e r c o p e r t o i l g o v e r n o N e t a n y a h u h a p o r t a t o a c a l p e s t a r e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e . I l m u l t i l a t e r a l i s m o n o n e s i s t e p i ù p e r c h é l ’ a m b i g u i t à d e l n o s t r o g o v e r n o h a f i n i t o s p e s s o p e r c o n s e n t i r e a T r u m p d i f a r e t u t t o q u e l l o c h e v o l e v a c o n N e t a n y a h u e c o n P u t i n . L a c o n d i z i o n e n e l l a q u a l e n o i s i a m o è m a r g i n a l i z z a z i o n e d e l n o s t r o r u o l o e d i i n d e b o l i m e n t o d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a , c h e r e s t a l a n o s t r a u n i c a s t e l l a p o l a r e e s p e r a n z a . L a r e s p o n s a b i l i t à d i u n p a e s e e d i u n g o v e r n o n o n è n o n f a r e n u l l a , c o m e s e n o n s i d o v e s s e d i s t u r b a r e . R e s p o n s a b i l i t à d i u n g o v e r n o è f a r e i n m o d o c h e i l m a s s a c r o d e l p o p o l o p a l e s t i n e s e v e n g a f e r m a t o . N o n f a r e n u l l a è i r r e s p o n s a b i l i t à ” , c o n c l u d e .