R o m a , 2 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o l e t t o l ’ i n t e r v i s t a a l m i n i s t r o C i r i a n i s u l ' C o r r i e r e d e l l a S e r a ' e n o n p o s s i a m o c r e d e r e a l l e s u e p a r o l e , l e a c c u s e r i v o l t e a l P d e a l l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n s o n o g r a v i e i r r i c e v i b i l i . I l m i n i s t r o m e n t e c o m e s e n o n a v e s s e l e t t o l e d i c h i a r a z i o n i p u b b l i c h e i n c u i n o i a u s p i c h i a m o c h e p r o s e g u a i l d i a l o g o t r a F l o t i l l a e P a t r i a r c a t o l a t i n o p e r a s s i c u r a r e c h e g l i a i u t i a r r i v i n o a G a z a e p e r t u t e l a r e l ’ i n c o l u m i t à d i t u t t i g l i a t t i v i s t i , c h e i l G o v e r n o d o v r e b b e p r o t e g g e r e i n v e c e d i c r i m i n a l i z z a r e . N o n s i a m o n o i a d e c i d e r e n é a t r a t t a r e p e r c h é n o n s i a m o n o i g l i o r g a n i z z a t o r i . L a G l o b a l F l o t i l l a n o n è u n a i n i z i a t i v a p a r t i t i c a n é u n a i n i z i a t i v a i t a l i a n a , m a u n a m i s s i o n e i n t e r n a z i o n a l e c h e v e d e c o i n v o l t e 4 4 d e l e g a z i o n i d i a l t r e t t a n t i P a e s i . L a v o g l i a d e l m i n i s t r o C i r i a n i d i s t r u m e n t a l i z z a r e t u t t o q u e s t o a i f i n i d e l d i b a t t i t o i n t e r n o , s e n z a a l c u n r i s p e t t o d e l s u o r u o l o i s t i t u z i o n a l e , s i s c o n t r a c o n l a r e a l t à " . L o a f f e r m a n o i c a p i g r u p p o d e l P d d i S e n a t o e C a m e r a , F r a n c e s c o B o c c i a e C h i a r a B r a g a . " M a c o m e è p o s s i b i l e - a g g i u n g o n o - a c c u s a r e a s s u r d a m e n t e n o i d i v o l e r e u n a g u e r r a c o n i l G o v e r n o i s r a e l i a n o e i n v e c e n o n d i r e u n a p a r o l a d i f r o n t e a l l a c o s t a n t e v i o l a z i o n e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e e d a v a n t i a i c r i m i n i r i v e n d i c a t i p u r e a l l ’ O n u d a N e t a n y a h u ? S e i l n o s t r o G o v e r n o , i n s i e m e a T r u m p e a d a l t r i G o v e r n i , a v e s s e r o l a v o r a t o p e r f e r m a r e N e t a n y a h u e p e r a p r i r e c a n a l i u m a n i t a r i p e r m a n e n t i n e l p i e n o r i s p e t t o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e p r o b a b i l m e n t e n o n s a r e m m o n e m m e n o q u i a p a r l a r e d e l l ’ i n i z i a t i v a c h e h a a s s u n t o a u t o n o m a m e n t e l a F l o t i l l a . O g g i d a l m i n i s t r o C i r i a n i s o n o v e n u t e a c c u s e i r r e s p o n s a b i l i e p e r i c o l o s e , i n v i t i a m o t u t t o i l G o v e r n o a d a b b a s s a r e i t o n i e m o s t r a r s i r e s p o n s a b i l e ” .