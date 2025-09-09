Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla è stata attaccata da un drone. Si trovava in acque internazionali, vicino alla Tunisia. Attaccare dei civili che stanno portando avanti una missione umanitaria e vergognoso, siamo di fronte ad un atto gravissimo e fuori da ogni legalità. Servono al più presto parole chiare di condanna dal governo italiano e dai governi europei. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.