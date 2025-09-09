R o m a , 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " U n a d e l l e i m b a r c a z i o n i d e l l a G l o b a l S u m u d F l o t i l l a è s t a t a a t t a c c a t a d a u n d r o n e . S i t r o v a v a i n a c q u e i n t e r n a z i o n a l i , v i c i n o a l l a T u n i s i a . A t t a c c a r e d e i c i v i l i c h e s t a n n o p o r t a n d o a v a n t i u n a m i s s i o n e u m a n i t a r i a e ’ v e r g o g n o s o , s i a m o d i f r o n t e a d u n a t t o g r a v i s s i m o e f u o r i d a o g n i l e g a l i t à . S e r v o n o a l p i ù p r e s t o p a r o l e c h i a r e d i c o n d a n n a d a l g o v e r n o i t a l i a n o e d a i g o v e r n i e u r o p e i ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a .