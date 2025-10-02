R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ V e d o c h e i l m i n i s t r o C i r i a n i c o n t i n u a a d a t t a c c a r e i l P d e l a s u a s e g r e t a r i a . G l i s e g n a l o c h e l ’ i m p e g n o a v e r i f i c a r e l a p o s s i b i l i t à c h e i l p i a n o d i p a c e i n c a m p o s i a p e r s e g u i t o è c o n t e n u t o a n c h e n e l l a n o s t r a r i s o l u z i o n e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a r e p l i c a a d a l c u n e a f f e r m a z i o n i d e l m i n i s t r o C i r i a n i . " E c h e s u l l ’ i m p e g n o c o n t e n u t o n e l l a r i s o l u z i o n e d e l l a m a g g i o r a n z a e d i A z i o n e , c o m e s u q u e l l a d i I V , c i s i a m o a s t e n u t i . M a n o n è p o s s i b i l e c o n d i v i d e r e d i p i ù c o n u n a m a g g i o r a n z a e d u n g o v e r n o c h e r i e s c e a d u s a r e p a r o l e p i ù d u r e p e r F l o t i l l a c h e p e r l ’ e s e r c i t o i s r a e l i a n o , c h e d e r i d e l a s c e l t a d i s c i o p e r a r e d e l s i n d a c a t o i n n o m e d e l l a P a l e s t i n a , c h e i n q u e s t e s e t t i m a n e h a a c c u s a t o l ’ o p p o s i z i o n e d i a g g r e s s i v i t à . L e p a r o l e u s a t e q u e s t a m a t t i n a d a G i o r g i a M e l o n i , i n s i e m e a q u e l l e d e l m i n i s t r o S a l v i n i , s o n o i n a c c e t t a b i l i e p r o v o c a t o r i e . G i o r g i a M e l o n i g u i d a i l n o s t r o e s e c u t i v o m a c o n l e s u e a f f e r m a z i o n i s t a d i m o s t r a n d o d i n o n e s s e r e a l l ’ a l t e z z a d i q u e s t o c o m p i t o : i n u n m o m e n t o c o s ì d i f f i c i l e i l g o v e r n o d o v r e b b e c e r c a r e d i t e n e r e u n i t o i l p a e s e e d i r i s p e t t a r e c h i d i s s e n t e . E i l M i n i s t r o a i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o d o v r e b b e s a p e r l o m e g l i o d i a l t r i ” .