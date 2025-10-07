R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l 7 o t t o b r e è u n a d a t a t r a g i c a , d a n o n c a n c e l l a r e m a i d a l l a n o s t r a m e m o r i a . U n a t t o d i t e r r o r i s m o c o m p i u t o d a H a m a s c h e n o i c o n d a n n i a m o , c o m e c o n d a n n i a m o o g n i f o r m a d i a n t i s e m i t i s m o . A l l e f a m i g l i e d e l l e v i t t i m e e d e g l i o s t a g g i , a l p o p o l o i s r a e l i a n o v a l a n o s t r a s o l i d a r i e t à , c o m e v a a l p o p o l o p a l e s t i n e s e . S i a m o c o n v i n t i c h e l a p a c e s i p e r s e g u e n o n c o n l a g u e r r a e c o n a l t r a v i o l e n z a , n o n c o n l a r i t o r s i o n e e l a v e n d e t t a , m a l a v o r a n d o p e r l a c o n v i v e n z a d i d u e p o p o l i e d u e S t a t i . A g u i d a r e q u e s t o p e r c o r s o n o n p u ò e n o n d e v e e s s e r e l a l o g i c a d e l l ' o d i o , m a q u e l l a p e r i l r i c o n o s c i m e n t o r e c i p r o c o n e l r i s p e t t o d e l l a d i g n i t à e d e i d i r i t t i d i t u t t i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a .