R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S o l i d a r i e t à a l s e n a t o r e M a r c o L i s e i , v i t t i m a q u e s t a m a t t i n a a B o l o g n a d i u n g r a v i s s i m o a t t a c c o d a p a r t e d i g i o v a n i d e i c o l l e t t i v i c h e h a n n o f i s i c a m e n t e i m p e d i t o i l s u o i n g r e s s o a l l i c e o c l a s s i c o M i n g h e t t i d a l l a p o r t a p r i n c i p a l e . I l c l i m a d i o d i o , v i o l e n z a e p r e v a r i c a z i o n e m e s s o i n a t t o d a p a r t e d e i s o l i t i f a c i n o r o s i c h e n e g a n o i l d i a l o g o , i l c o n f r o n t o e l ’ e s p r e s s i o n e d e l l i b e r o p e n s i e r o è d i v e n t a t o p e r i c o l o s o e n o n p i ù t o l l e r a b i l e " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a , G a l e a z z o B i g n a m i . " E ’ n e c e s s a r i o c h e l e i s t i t u z i o n i l o c a l i e i n p r i m o l u o g o i l s i n d a c o L e p o r e , p r e n d a n o p r o v v e d i m e n t i c o n t r o u n a m i n o r a n z a d i g i o v a n i v i o l e n t i c h e s p a d r o n e g g i a n e l l e s c u o l e , i m p e d i s c e u n c o n f r o n t o s e r e n o e t i e n e i n o s t a g g i o l a m a g g i o r p a r t e d e g l i s t u d e n t i c h e v o r r e b b e r o f r e q u e n t a r e l e l e z i o n i e d e s e r c i t a r e i l p r o p r i o d i r i t t o a l l o s t u d i o " , c o n c l u d e .