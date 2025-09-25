R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " M e n t r e i l G o v e r n o M e l o n i è i l p r i m o a m a n d a r e u n a n a v e i n s o c c o r s o a l l a F l o t i l l a , l ’ o p p o s i z i o n e f a b e c e r a p r o p a g a n d a s u l l a t r a g e d i a d i G a z a . A l l a C a m e r a q u e s t a m a t t i n a C r o s e t t o G u i d o h a r i c o r d a t o a l l a s i n i s t r a c o s a s i g n i f i c a g o v e r n a r e u n a N a z i o n e a t e s t a a l t a . O r g o g l i o s i d i t e m i n i s t r o , g l i i t a l i a n i s o n o d a l l a t u a p a r t e ! " L o s c r i v e s u I n s t a g r a m i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a , G a l e a z z o B i g n a m i .