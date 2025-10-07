R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S o n o t r a s c o r s i d u e a n n i d a l 7 o t t o b r e 2 0 2 3 , d a q u e l l a b a r b a r i e n e l l a q u a l e p e r m a n o d e l t e r r o r i s m o e d e l l ’ e s t r e m i s m o d i H a m a s m o r i r o n o m i g l i a i a d i i s r a e l i a n i e c e n t i n a i a f u r o n o c a t t u r a t i , a l c u n i d e i q u a l i a n c o r a o g g i i n o s t a g g i o . D o n n e e d u o m i n i , b a m b i n i e d a n z i a n i , t u t t i v i t t i m e d e l l ’ o d i o . L ’ I t a l i a n o n h a m a i d i m e n t i c a t o q u e l l a d a t a , e i n q u e s t i d u e a n n i i n o g n i o c c a s i o n e h a f a t t o s e n t i r e l a p r o p r i a v i c i n a n z a e s o l i d a r i e t à . D a a l l o r a s i è s c a t e n a t a u n a s p i r a l e d i v i o l e n z a c h e h a a s s u n t o d i m e n s i o n i d i n a n z i a l l e q u a l i n o n è p o s s i b i l e t a c e r e , s i a i n q u e i t e r r i t o r i f e r i t i c h e n e l r e s t o d e l m o n d o a s c a p i t o d i c i v i l i i n c o l p e v o l i " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a G a l e a z z o B i g n a m i . " N e l l e u l t i m e s e t t i m a n e s i è a p e r t o u n o s p i r a g l i o d i p a c e , g r a z i e a l p i a n o d e l p r e s i d e n t e T r u m p c h e s t a t r o v a n d o u n ’ a m p i a c o n v e r g e n z a a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e , a p a r t i r e d a l n o s t r o G o v e r n o c h e s i è i m p e g n a t o a f f i n c h é q u e s t a o c c a s i o n e n o n v a d a s p r e c a t a . I n q u e s t o s e c o n d o t r a g i c o a n n i v e r s a r i o r i t r o v a r e l a s t r a d a d e l l a p a c i f i c a z i o n e c o s t i t u i s c e i l m i g l i o r m o d o p e r o n o r a r e q u e l l e m i g l i a i a d i v i t e p e r d u t e , e p e r c o n d a n n a r e d e f i n i t i v a m e n t e i l t e r r o r i s m o d i H a m a s . P e r q u e s t o t u t t i d o b b i a m o s e n t i r e l ’ o b b l i g o d i s o s t e n e r e q u e s t o s f o r z o d i p a c e e d i n o n d i v i d e r c i i n f a z i o n i , c h e f a r e b b e r o s o l t a n t o i l g i o c o d i c h i h a s e m p r e s o f f i a t o s u l f u o c o d e l l ’ o d i o e d e l l a g u e r r a " , c o n c l u d e .