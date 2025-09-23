R o m a , 2 3 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - “ U n r i n g r a z i a m e n t o s e n t i t o a l l a s t a m p a l i b e r a , c o r a g g i o s a e i n d i p e n d e n t e c h e , c o n r i g o r e e p r o f e s s i o n a l i t à , h a r i c o s t r u i t o u n a r e t e d i i n t e r e s s i e c o l l u s i o n i c h e n u l l a h a n n o a c h e f a r e c o n l a g e n u i n a a s p i r a z i o n e a l l a p a c e . D i e t r o i n i z i a t i v e c h e s i p r e s e n t a n o c o m e p a c i f i s t e s i c e l a n o i n f a t t i d i s e g n i e t e r o d i r e t t i d a H a m a s , c h e u t i l i z z a l a b u o n a f e d e d i a l c u n i p e r l e g i t t i m a r e i p r o p r i o b i e t t i v i e v e r s i v i e v i o l e n t i . N o n s i t r a t t a d i s e m p l i c i i n t e r f e r e n z e , m a d i v e r e e p r o p r i e c o l l u s i o n i , a l i m e n t a t e a n c h e f i n a n z i a r i a m e n t e , c o n l o s c o p o d i d i f f o n d e r e u n a n a r r a z i o n e d i s t o r t a e d i r a f f o r z a r e l o s t a t u t o j i h a d i s t a d i H a m a s " . C o s ì G a l e a z z o B i g n a m i , c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a , a m a r g i n e d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a " T u t t e l e a m b i g u i t à d e l l a p r o p a g a n d a P r o - P a l " c h e s i è s v o l t a o g g i i n S e n a t o . " C o m e f o r z a d i g o v e r n o r e s p o n s a b i l e , F r a t e l l i d ’ I t a l i a r i c h i a m a t u t t i a l l a v i g i l a n z a e a l l a r e s p o n s a b i l i t à : n o n p o s s i a m o a c c e t t a r e c h e m o v i m e n t i c h e s i p r e s e n t a n o c o m e d e m o c r a t i c i t o l l e r i n o i n f i l t r a z i o n i o i n f i n g i m e n t i d a p a r t e d i o r g a n i z z a z i o n i t e r r o r i s t i c h e . L a l i b e r t à , i d i r i t t i c i v i l i e l a s i c u r e z z a n o n p o s s o n o e s s e r e s a c r i f i c a t i s u l l ’ a l t a r e d i u n a p r o p a g a n d a c h e , d i e t r o l a m a s c h e r a d e l l a p a c e , n a s c o n d e l a v o l o n t à d i s o t t o m e t t e r e l ’ O c c i d e n t e ” , c o n c l u d e .