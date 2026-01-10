R o m a , 1 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ S o l i d a r i e t à a l l a c r o n i s t a d e l q u o t i d i a n o ‘ I l G i o r n a l e ’ G i u l i a S o r r e n t i n o , a t t a c c a t a d a i m a n i f e s t a n t i P r o P a l c h e o g g i a M i l a n o h a n n o t e n t a t o d i c a c c i a r l a m e n t r e f a c e v a i l s u o l a v o r o s e g u e n d o l a p r o t e s t a p e r l a l i b e r a z i o n e d i H a n n o u n . U n e p i s o d i o g r a v i s s i m o c h e m i a u g u r o s i a c o n d a n n a t o c o n f e r m e z z a d a t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e . I m p e d i r e a u n a p r o f e s s i o n i s t a d i f a r e i l p r o p r i o l a v o r o n o n è s o l t a n t o u n a t t a c c o a l l a l i b e r t à d i i n f o r m a z i o n e , m a è a n c h e e m b l e m a t i c o d e l l ’ i n t o l l e r a n z a e d e l l a v i o l e n z a c h e o r m a i c a r a t t e r i z z a q u e s t e m a n i f e s t a z i o n i p r o - P a l ” . C o s ì i l c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , G a l e a z z o B i g n a m i .